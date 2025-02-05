Perú

Receta de sopa de pollo

Aprende a preparar la deliciosa sopa de pollo para variar tu menú del día

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubre la rica gastronomía peruana con esta simple pero deliciosa receta de sopa de pollo. Es adquirida con el toque especial que el orégano seco le ofrece, una opción nutritiva, saludable y fácil de preparar.

Ingredientes necesarios para la sopa de pollo peruana

Necesitarás lo siguiente para 4 porciones:

- 1 Litro de Agua

- 1 Unidad de Pechuga de Pollo picada en cubos

- 2 Unidades de Papa Amarilla cortada en cuartos

- 1 Unidad de Zanahoria cortada en bastones

- 2 Cucharaditas de Orégano seco

Pasos para cocinar la sopa de pollo peruana

1. Hierve el agua e incorpora el kión, apio. Cocina con la olla semidestapada por 4 minutos.

2. Agrega el pollo, la papa y la zanahoria y cocina por 6 minutos más. Espolvorea el orégano seco y sirve.

Información nutricional y consejos

Cada porción de esta sopa de pollo te aporta 267 kcal. ¿Quieres hacerla aún más saludable? Puedes aumentar el aporte de fibra de la sopa, añadiendo más verduras a tu gusto.

Opciones creativas para disfrutar tu sopa

A partir de esta básica receta de sopa de pollo, puedes variar y agregarle tu ingrediente favorito para hacerla aun más deliciosa. Desde vegetales frescos hasta diferentes tipos de pastas, la versatilidad de la sopa peruana permite tantas modificaciones como gustes.

Explora la maravillosa y variada comida peruana en tu propia cocina. Para más recetas y consejos sobre cómo conseguir el balance nutricional perfecto en tus menús.

La sopa de pollo peruana te soprenderá por su sencillez, pero te cautivará con su sabor.

Recuerda: siempre es posible comer rico, variado y balanceado al mismo tiempo.

Nota: Esta receta no contiene nueces de árbol, frutos secos ni cacahuetes y está libre de carne de cerdo, lo cual la hace una opción segura para las personas con alergias específicas.

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