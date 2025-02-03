Receta de arroz con pollo

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Sigue paso a paso esta receta tradicional de la gastronomía peruana, un plato nutritivo y lleno de sabores que hacen homenaje a la diversidad de la cocina de Perú.

Ingredientes para el Arroz con Pollo

Los ingredientes incluidos son 4 piernas de pollo, 2 tazas de arroz blanco, 3 cebollas rojas, un tomate, una zanahoria, 1/2 taza de arverjas, 1/2 taza de choclo desgranado, una taza de culantro deshojado, una pizca de sal, dos limones, una cucharadita de ajo molido, cuatro cucharadas de ají amarillo molido y aceite vegetal.

Utensilios necesarios

Necesitarás una tabla de cortar, un cuchillo, una cuchara, una licuadora y una olla.

Preparación del arroz con pollo

Una vez reunidos todos los ingredientes y utensilios, siguiendo los pasos adecuados podrás cocinar este delicioso platillo en tu propia cocina. Recuerda que el secreto para un buen arroz con pollo está en reservar y aprovechar los sabores y jugos durante todo el proceso de cocción.

Nutrición de este platillo

Este platillo no solo es delicioso, sino también nutritivo, aportando 610.3 kcal por porción.

Consejo nutricional

Para equilibrar tu dieta, no olvides agregar vegetales de tu elección a este delicioso plato. Un buen menú balanceado siempre debe incluir una porción de vegetales.

Deléitate con el auténtico sabor

Sea que estés anhelando un poco de sabor peruano o busques experimentar con nuevos sabores, el Arroz con Pollo es una opción maravillosa. Con elementos culinarios que reflejan la rica diversidad de la cocina peruana, este platillo asegura una experiencia gastronómica digna de recordar.