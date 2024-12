Cuánto se paga si el feriado del 8 de diciembre cae domingo y me toca trabajar

Días no laborables: Los días no laborables son aquellos que el gobierno declara como no laborables, pero no implican una obligación de descanso para todos los trabajadores. Estos días no son feriados oficiales en los que la ley establece un pago especial, y las autoridades permiten a los trabajadores recuperar esas horas en otro momento o no trabajar ese día. Si bien los trabajadores pueden disfrutar de estos días, no tienen derecho a recibir un pago adicional si deciden trabajar.