El futbolista Christian Cueva y la cantante Pamela Franco vuelven a acaparar titulares, esta vez al hablar abiertamente de su relación sentimental y los lazos que los unen, mientras promocionan una nueva canción que han lanzado en conjunto. La pareja, que ya había confirmado su romance hace unas semanas, viene dando entrevistas a diversos programas, como Exitosa, donde han compartido detalles inéditos sobre su historia de amor.

En medio de los conflictos legales que Cueva enfrenta con su expareja Pamela López, madre de sus tres hijos, el deportista aprovechó la oportunidad para destacar las cualidades de Pamela Franco, quien se ha convertido en su mayor apoyo y compañera. “Nosotros tenemos muchas cosas en común. Me encanta su personalidad, su forma de ser, su corazón. Su voz me fascina, siempre lo he dicho”, confesó, mostrando admiración por la cumbiambera.

Por su parte, Pamela recordó cómo descubrieron afinidades que los unieron desde el principio: “Vi que a él le gustan los pasillos, algo que a mí me encanta desde hace muchos años. Por ahí empezó todo”, señaló con firmeza, destacando la conexión inmediata que sintieron.

Christian Cueva revela lo que lo enamoró de Pamela Franco: “Es una gran madre”

El futbolista, además, no escatimó en halagos hacia su pareja, resaltando el impacto positivo que ha tenido en su vida: “¿Cómo no voy a estar enamorado? Es una persona maravillosa, con un talento enorme, y una gran madre. Esas cosas se valoran, siempre es lo que más enamora a uno”, añadió. Lo que podría despertar comentarios, debido a que actualmente está alejado de sus hijos y en controversia con su expareja.

La complicidad entre ambos es evidente y ha quedado reflejada en sus recientes apariciones públicas, donde no solo han hablado de su relación, sino también del proyecto musical que los tiene emocionados. La pareja busca demostrar que su química trasciende el ámbito personal, llevándola al escenario con una propuesta que promete captar la atención del público.

Con estas declaraciones, Christian Cueva y Pamela Franco reafirman que su relación atraviesa un gran momento, consolidándose tanto en lo personal como en lo profesional, mientras enfrentan juntos los desafíos que la vida les presenta.

Hablan de los planes de formar una familia

En otro momento, la pareja se presentó en la radio Karibeña, en donde también hablaron de su vida privada. En esta charla, les consultaron si es que tenían en mente formar una familia juntos. Se conoce que el deportista tiene 3 hijos con su exesposa Pamela López, mientras que Franco tiene una hija con Christian Domínguez.

Frente a este tema, el futbolista mencionó que no hay apuro y que todo son procesos que deberán seguir como pareja para más adelante. “Bueno, yo creo que en una relación, los procesos hay que tomarlos con mucha calma. Ya lo hemos hablado en su momento, pero hay que ir con mucha calma en los procesos”, acotó el deportista. Por su parte, Franco solo dijo que esa era una ‘pregunta fuerte’, acotó, aunque su pareja calificó esta pregunta de ‘fuerte’.

Christian Cueva habla de sus planes de formar una familia con Pamela Franco: “Son procesos”

Además, también fueron consultados sobre la infidelidad. Al respecto, Cueva señaló que sería un tema que tocaría a la interna y que solo lo definirían en 4 paredes, pese a que el inicio de su romance se dio en especulaciones de clandestinidad.

“No, pero siento que son cosas que se discuten muy internamente, si es que ocurre algo en la vida”, mencionó seguro. Sin embargo, Pamela Franco fue completamente tajante y aseguró que no volvería a perdonar una situación como esa alegando que “ya pasaríamos a otras ligas”.