Edison Flores y los secretos más íntimos con Pablo Guede en México: pesadillas por un error, elogios al DT y su venta a la MLS

Pablo Guede trabajó con Edison Flores en Monarcas Morelia. - Crédito: EFE

Edison Flores no hubiese alcanzado su mayor pico de rendimiento en el exterior de no ser por la presencia de Pablo Guede. Ambos coincidieron en un periodo en el desaparecido Monarcas Morelia. Las exigencias del entrenador argentino fueron claves para que el ‘Orejas’ creciera a raudales hasta el punto de marcharse a la Major League Soccer.

En una entrevista concedida al programa ‘Con Calle y Cancha’, el actual extremo de Universitario de Deportes valoró el profesionalismo del hoy estratega de Alianza Lima, al que alabó ampliamente y ponderó como el mejor líder durante su etapa afuera del Perú.

Edison Flores disputó 47 partidos oficiales, anotando 12 goles. - Crédito: Difusión

“De lo que me tocó vivir, para mí es el entrenador que me vendió a la MLS. Él me sacó el jugo, me sentí con mucha confianza a su lado. Es un entrenador súper estricto, pero en el campo te da muchas herramientas para hacer que el equipo pueda jugar como él quiera”, declaró Flores.

En esa línea, el entrañable ‘Orejas’ fue preguntado por el entrenador que más le marcó durante su largo periplo como foráneo, y el mundialista con Perú en Rusia 2018 no tuvo dudas al elegir a Guede: “La comunicación que tenía con él era muy buena y me hacía, en ese momento, sentir muy importante y hacía que el equipo juegue para mí”.

Quiebre y remordimiento

Uno de los episodios que marcó más la relación entre ambos aconteció en el matrimonio de Edison Flores. Al recordar aquella circunstancia, reconoció que la relación amical se tensó y remarcó que el estratega argentino “te va de frente, frontal y te dice las cosas que quiere y no quiere”.

“Yo me casé un sábado y al lunes tenía que volver a la pretemporada. Yo quería disfrutar un poco más acá, un par de días. Ese fue mi error y por la confianza que tenía con Pablo lo llamé y le pregunté si podía darme unos días más para viajar y me dice que no, que el lunes todos tienen que presentarse. Al final me dijo ‘haz lo que quieras’, rememoró.

Edison se dejó llevar por esas palabras y prolongó su periodo vacacional, aunque sabía en el fondo que lo que hacía no era lo correcto. Así, a su regreso a Monarcas Morelia solicitó una conversación personal con Guede, pero este se negó y no le dirigió más la palabra.

“Al llegar pedí una reunión con él y no accedió, porque había fallado en la relación; después de eso me venden al DC United y no se despidió de mí. Yo me había quedado con esa espina, porque fue el entrenador que me sacó mayor provecho. ¿Acabar así con él por un error? Me sentía mal”, reveló.

Edison Flores vivió una etapa de gracia en Monarcas Morelia, demostrando eficacia goleadora. - Crédito: EFE

La situación afectó más de la cuenta a Flores, quien a partir de ese quiebre tuvo que convivir con ansiedad y problemas de sueño por meses. No obstante, el tema se zanjó de una manera saludable tras una respuesta del técnico a un mensaje vía telefónica.

“No podía dormir, soñaba con él. Decía [dentro de mí] le hablo o le escribo. Hasta que un día me atreví a mandarle un audio disculpándome, habían pasado tres meses. Me respondió. Él estaba en Necaxa y me preguntó cómo estaba para llevarme”, cerró.