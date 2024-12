Una triste noticia invadió la tranquilidad de la casa de Jaime Bayly, la mañana del jueves 5 de diciembre. El reconocido escritor anunció que su gatita llamada Gati, perdió la vida, liego de estar mal de salud. Como nos tiene acostumbrados, compartió sus pensamientos y sentimientos a través de las redes sociales, en donde, con mucho pesar, relató los últimos momentos de vida de su amada mascota.

Con la voz entrecortada y el rostro con lágrimas, Bayly relató como su esposa Silvia llegó hasta él al mediodía para darle la triste noticia de que su mascota estaba convulsionándose, es decir, estaba perdiendo la vida, en la cocina de su hogar. Hogar en el que compartieron juntos por mucho tiempo.

“Silvia, mi esposa, me despertó a mediodía y me dijo que nuestra gatita estaba muriéndose. Así que bajé y la vi convulsionar. Estaba tendida en la cocina; no le quedaba más vida”, mencionó al inicio evidentemente impactado por la noticia.

Jaime Bayly se quebró al anunciar la muerte de su gata: “He llorado por ella lo que no lloré, cuando se murió mi padre”

Seguido, ‘El Francotirador’ contó que no lo pensaron dos veces y de inmediato se fueron a la clínica en busca de que su salud mejore. Lamentable fue el momento en el que la doctora le dio la noticia de que la mascota no podía más con su vida y era momento ‘de despedirse’.

“Salimos a toda prisa a la clínica tratando de salvarle la vida. Llegamos, y la gatita todavía respiraba, pero nos dijeron: “Es mejor que se despidan de ella”, relató sobre esta noticia.

Tras ello, abrió su corazón y contó lo que vivió al recibir esta noticia. Incluso, se animó a comparar lo fuerte que fue esta pérdida, en comparación con la muerte de su padre. “Fue un momento muy tremendo para mí, muy doloroso, muy conmovedor. No me imaginé que me iba a doler tanto. He llorado por ella lo que no lloré, por ejemplo, cuando se murió mi padre”, mencionó claramente conmovido.

Contó que, estaba grabando el video del día, pero fue en ese instante que su esposa Silvia le contó que recibió la llamada de los médicos, en la que confirmaban lo que no querían escuchar: su gatita murió. Ante la partida, mencionó que fueron días complicados, por lo que ahora solo le toca descansar.

“Mientras grababa este video, sonó el celular de Silvia. Ella salió y era la doctora diciéndole que nuestra gatita ya murió. Estos últimos días han sido tristísimos porque la hemos visto muy diezmada por la enfermedad. Así que ya partió. Solo quería decirles eso”, mencionó.

Finalmente, acompañado de unas fotos con su pequeña mascota, Jaime Bayly se despide, asegurando que, pese a que no esté físicamente, Gati siempre estará en su memoria y su corazón. “Nuestra gatita ha muerto y estamos yendo a la clínica para recoger su cuerpo sin vida, pero ella vivirá siempre en nuestros corazones”, finalizó.

Usuarios conmovidos con la pérdida de Jaime Bayly

Rápidamente, los cientos de seguidores de Jaime Bayly no hicieron más que expresarle sus condolencias al escritor. En el video publicado en Instagram, los mensajes no cesaban y evidenciaron que, así como el periodista, más de uno sufre cuando una mascota, a quien consideran su familia, parte de este mundo.

“Una persona que llora por sus animalitos es extremadamente sensible”, “Eso duele hasta el último rincón del alma”, “Lo siento mucho.. solo los que hemos perdido un amigo peludo sabemos el dolor tan grande que se puede sentir.. mi más sentido pésame Jaime”, “Sólo quienes hemos perdido una mascota sabemos el dolor que se siente”, Lo siento Jaime nuestras mascotas son parte de la familia”, “Lo siento muchísimo es un miembro de la familia”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

