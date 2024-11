Afiliado al partido A.N.T.A.U.R.O. no descarta comunicación con Vladimir Cerrón desde el Congreso: “Coordino incluso con Dina Boluarte”

Militante del partido A.N.T.A.U.R.O no descarta comunicación con Vladimir Cerrón en el Congreso - RPP Noticias

El abogado Leonel Falcón Guerra, vinculado al disuelto partido A.N.T.A.U.R.O., no descartó haberse comunicado con el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, después de ser captado en una sesión de la Comisión de Educación del Congreso mientras mantenía conversaciones vía WhatsApp con un contacto agendado como “V Cerrón PL”.

La fotografía, que data del pasado 8 de noviembre y fue difundida este miércoles por RPP, mostró al letrado consultando presuntamente con el fugitivo. La emisora señaló que durante esa sesión se discutieron propuestas para la reorganización de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho.

En el chat revelado, Falcón Guerra indicó que el tema tratado era una “decisión política y de votos”. También se refirió al legislador Guido Bellido como “traidor” y utilizó expresiones despectivas para describir a los legisladores José María Balcázar y Esdras Medina.

La presencia del letrado en el Parlamento quedó registrada entre las 10:51 horas y 13:26 horas, donde asistió para visitar al congresista Segundo Montalvo, actual presidente de la Comisión de Educación y miembro de Perú Libre. Montalvo, al ser consultado, primero negó conocer a Falcón Guerra y luego expresó que no recordaba haberlo invitado a la comisión. “No me acuerdo si le he invitado; si es que ha sido invitado, no para que coordine, sino a la comisión”, declaró.

Captan a un afiliado al partido de Antauro Humala en presuntas conversaciones con alguien agendado como 'V-Cerrón PL". (Foto: RPP)

También se le preguntó si Cerrón realiza coordinaciones desde la clandestinidad, a lo que respondió que “está en el corazón del pueblo peruano, no se encuentra acá”. Fuentes de la Universidad Sánchez Carrión, citadas por Lima Gris, sugieren que la bancada del lápiz busca controlar la casa de estudios a través de una reorganización que incluiría la destitución de sus autoridades actuales.

Falcón Guerra viajó a Uruguay para celebrar la victoria de Yamandú Orsi, quien se convirtió en presidente electo de ese país al imponerse al oficialista Partido Nacional y sus socios. En diálogo con la emisora, señaló que coordina “incluso” con la presidenta Dina Boluarte, aunque posteriormente aclaró que fue una broma.

Además, comentó que “hay muchos prófugos de los que no se preocupan” y aclaró que asistió al grupo parlamentario en calidad de asesor legal a invitación de “los docentes que luchan contra la corrupción en la Universidad de Huacho”.

El año pasado se ofreció la suma de S/ 100 mil para que de información acerca de su paradero. (Foto: Mininter)

Según el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, el abogado permanece afiliado, desde el 12 de julio de este año, al partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), declarado ilegal por el Poder Judicial por mantener una conducta contraria a los principios democráticos.

RPP descubrió que Falcón Guerra entrevistó al líder de Perú Libre cuando ya era fugitivo y que ese video fue consignado en el portal web de Perú Libre con el título “Vladimir Cerrón perseguido por la dictadura”.