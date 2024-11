Alejandra Baigorria lanza su perfume, pero decepciona a experto: "Es agua de colonia, le pongo -1". (Captura: Todo se filtra)

Fuertes declaraciones. La exchica reality Alejandra Baigorria, conocida por su éxito como empresaria en el sector de la moda con varias tiendas en Gamarra, ha decidido incursionar en un nuevo rubro al lanzar un perfume que lleva su nombre.

Promocionado como una extensión de su marca personal, el producto ha generado gran expectativa entre sus fieles seguidores. Sin embargo, no todo ha sido positivo, ya que un reconocido experto en fragancias criticó duramente la calidad del perfume, lo que ha generado una nueva polémica.

Todo comenzó, cuando el programa Todo se filtra, conducido por Kurt Villavicencio, realizó un informe sobre el perfume de la exintegrante de ‘Esto es Guerra‘, incluyendo una evaluación por parte del perfumista Joaquín Cisneros, quien analizó tanto la presentación como el contenido del producto.

En un primer momento, Cisneros destacó la estética del perfume, señalando que su diseño era llamativo y estaba bien logrado. “La presentación es buena. Es un empaque coqueto, que incluye un llavero decorativo, y estéticamente tiene detalles que parecen un diamante. Es atractivo a simple vista”, afirmó el especialista.

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar al momento de evaluar la fragancia. Cisneros señaló que, aunque el perfume promete notas de vainilla y jazmín, estas no se activan ni logran perdurar en la piel. “Dice ser agua de perfume, pero no lo es. Lo considero más como una colonia, porque se evapora muy rápido y no deja rastro del aroma. Ya no tengo el olor acá. No hay que vender cantidad, sino calidad”, sostuvo.

El experto calificó el perfume con un puntaje negativo. “Del 0 al 10, le pongo un -1. Profesionalmente, lo único que rescato es la venta del envase, porque es decorativo y podría ser atractivo para un público específico. Pero como fragancia no cumple con lo que promete”, afirmó de manera contundente.

¿Cuánto cuesta el perfume de Alejandra Baigorria?

El precio del perfume, según el informe, es de 59 soles, una cifra que para Cisneros solo se justificaría por el diseño del envase y no por el contenido. “Es un artículo que podrías comprar para usar el frasco como decoración después de que se acabe el perfume, pero no por la calidad del producto en sí”, explicó.

Además, recomendó este perfume únicamente para niñas o adolescentes, quienes podrían sentirse atraídas por su diseño y presentación. “Ellas podrían quedar encantadas con el empaque, pero el perfume no tiene mucho que ofrecer”, añadió.

Vale indicar que, el lanzamiento de este perfume representa un nuevo intento de Alejandra Baigorria por diversificar sus negocios y consolidar su imagen como empresaria. Sin embargo, las críticas podrían afectar la percepción del público sobre este proyecto, sobre todo en un mercado tan competitivo como el de las fragancias.

Hasta el momento, Baigorria no ha emitido declaraciones en respuesta a estas opiniones, mientras continúa promoviendo su perfume a través de sus redes sociales. Por ahora, la reacción de sus seguidores y consumidores será clave para determinar el futuro de este producto, que ya ha generado debates sobre la calidad y el precio en relación con las expectativas del mercado.

