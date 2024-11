Por qué Andrea San Martín apoya a Bill Orosco en su batalla contra Deyvis Orosco: “No me gustan las injusticias”

Por qué Andrea San Martín apoya a Bill Orosco en su batalla contra Deyvis Orosco. ATV: Magaly TV La Firme'.

El último 20 de noviembre, en un episodio del programa ‘Magaly TV, La Firme’, la modelo Andrea San Martín acompañó al joven cantante Bill Orosco para hablar sobre el complicado momento que enfrenta tras recibir una carta notarial de su primo, Deyvis Orosco. El documento le prohíbe interpretar canciones creadas por Johnny Orosco, fundador del Grupo Néctar y tío de Bill.

Durante la entrevista, Andrea San Martín no solo respaldó al cantante de 23 años, sino que también criticó el presunto bloqueo que estaría sufriendo en diversos medios de comunicación, como radios y programas de televisión. Según la modelo, esto se debería a la influencia de Deyvis en estos espacios.

Andrea San Martín: “Las puertas deberían abrirse para todos”

Andrea San Martín expresó su apoyo incondicional a Bill Orosco y destacó su talento, lamentando que el joven enfrente estas barreras en su carrera musical.

“Al final son familia, y esperemos que esto se solucione. Bill tiene mucho talento y merece seguir creciendo como artista. Las puertas deberían abrirse para todos los que quieren trabajar en la música”, declaró Andrea.



Además, recordó la importancia del legado de Johnny Orosco, fundador del Grupo Néctar y figura icónica de la cumbia peruana. Sus canciones, consideradas patrimonio cultural, no deberían ser motivo de disputas familiares.

Los motivos por los que Andrea San Martin apoya a Bill 0rosco

Andrea San Martín detalló los problemas que Bill ha enfrentado en su intento por promocionar su música. Según comentó, algunas entrevistas y participaciones grabadas en programas de televisión no se han emitido, lo que generó una situación frustrante para el joven artista.

“Hay programas que ha grabado y no ha salido (como en TV Perú). Incluso cancelaron el programa después de haberlo grabado... Así como esas cosas me empecé a enterar, luego vino la carta notarial. Me da mucha pena porque sé que muchas personas no alzan la voz por miedo a que se les cierren más puertas”, señaló.



Ante esta situación, la influencer tomó la decisión de apoyar públicamente a Bill, asegurando que no teme a posibles represalias legales. Ya es conocido que ella y el popular “Bomboncito de la cumbia” tienen más de una diferencia.

“A mí no me da miedo si mandan una carta notarial más. Esto podría terminar sin este tipo de problemas, siendo familia. Yo voy a seguir tocando puertas por él”, afirmó con determinación.



Responde a las críticas

En la entrevista, Magaly Medina comentó que algunas personas podrían interpretar el apoyo de Andrea a Bill como una señal de que no ha superado su relación con Deyvis Orosco. La modelo fue contundente en su respuesta, asegurando que no le preocupa lo que digan de ella.

“Ni me interesa. Yo estoy aquí porque creo que esto puede servir para que más medios abran sus puertas al talento peruano. No tengo tiempo para esos comentarios”, enfatizó.



Asimismo, la polémica influencer lanzó una advertencia a Deyvis Orosco. “A mí no me gustan los juegos, ni las maniobras, ni las cositas de lanzar la piedra y esconder la mano. Dime las cosas de frente. No juegues conmigo y no uses mi nombre”, declaró.

Andrea cerró su intervención reafirmando su compromiso con la defensa de Bill y su carrera artística, mientras criticaba las disputas que afectan el legado de Johnny Orosco. Por su parte, Bill agradeció el apoyo recibido y señaló que continuará luchando por su lugar en la música peruana.

