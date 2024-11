Natalie Vértiz respalda a Tatiana Calmell tras su participación en el Miss Universo: “Ella debió quedar en el top 5”

Natalie Vértiz hubiera deseado ver en el top 5 a Tatiana Calmell. (Foto: Captura de IG)

La ex Miss Perú y modelo Natalie Vértiz expresó su admiración por el desempeño de Tatiana Calmell en el reciente Miss Universo 2024. Durante su aparición en el estreno de Hombres a la plancha, donde su esposo Yaco Eskenazi forma parte del elenco, la también conductora de TV comentó que le hubiera encantado ver a Calmell dentro del top 5 del certamen. “Tatiana estuvo muy linda. Ir al Miss Universo es hermoso, puedes soñar en grande y ganas mucha experiencia en el certamen internacional”, destacó para Trome.

En cuanto a su posible regreso a los concursos de belleza, Natalie dejó abierta la puerta. Aunque aseguró que por ahora no es una prioridad, admitió que el cambio en las reglas de estos certámenes podría hacerla reconsiderar. “Nunca digo nunca, pero por ahora... el concurso de belleza está cerrado para mí”, señaló con cautela, generando expectativa sobre un eventual regreso.

Al ser consultada sobre si ha recibido propuestas concretas para participar en otro certamen, la modelo se mostró reservada, pero dejó entrever que podría haber algo en camino. “No les puedo decir. A mí no me gusta anunciar antes de tiempo, pero estoy contenta”, respondió con una sonrisa.

A sus 32 años, Natalie Vértiz es una de las modelos e influencers más reconocidas del Perú. Instagram/@msperu

En otro momento, Natalie Vértiz expresó su orgullo por el trabajo de Yaco Eskenazi en Hombres a la plancha. La modelo elogió la dedicación de su esposo, quien se preparó arduamente para el espectáculo musical. “Lo he visto superenfocado y ensayando con muchas ganas. Hacer un show de más de dos horas no es fácil, pero cuando él se propone algo, pues lo logra”, declaró emocionada.

Finalmente, Natalie descartó planes de ampliar la familia en un futuro cercano. Madre de dos hijos, aseguró que su prioridad es dedicarles tiempo y atención. “Un hijo es todo un mundo, con mis dos hijos tengo mucho que hacer y no me imagino con otro hijo más”, afirmó, reafirmando su enfoque en la crianza y su carrera profesional.

Natalie acapara miradas al codearse con influencers globales en evento de belleza. | Instagram

Yaco Eskenazi y sus confesiones sobre su matrimonio

Durante el podcast ‘Amor y desmadre’, Yaco Eskenazi compartió una anécdota que reflejó con humor las dinámicas de su relación con Natalie Vértiz. En medio de risas, su compañero Ignacio Baladán lo apodó “el esclavo”, aludiendo a las bromas internas que suelen surgir cuando los visita. Yaco, fiel a su estilo jocoso, respondió con una frase que causó revuelo: “El esclavo. Tú estás condenado. Tú eres como yo: aguantas, aguantas, hasta que…”.

La respuesta no pasó desapercibida para Natalie, quien no dudó en replicar con contundencia, dejando sorprendidos a Ignacio Baladán y Natalia Segura. “Pero si tú a la primera ya no ya. Yo siento que todo es tan efímero, todo es como que: ‘estoy empoderada, lo dejo al hombre y no sé qué’. Al final del día, la familia es lo más importante para nosotros”, expresó la modelo internacional, destacando la importancia de mantener la unión familiar.

Yaco Eskenazi habló sobre su pelea con Giacomo Bocchio y cómo reaccionó Natalie Vértiz. (Foto: Captura de IG)

Tras este intercambio, Yaco reflexionó sobre el valor del amor y la comunicación en el matrimonio, especialmente cuando se trata de preservar la estabilidad familiar por el bienestar de sus hijos. “Te puedes tumbar todo lo que has construido en base al amor más lindo que uno tiene, que son sus hijos”, comentó, mostrando su compromiso con los valores familiares y la crianza en equipo.