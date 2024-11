Pamela Franco habría mentido sobre extorsiones para no cumplir contrato, según empresaria: “Es como una mafia”. (Composición: Willax)

Fuertes declaraciones. La empresaria Shirley Vanessa Vilca acusó públicamente a Pamela Franco y su orquesta de inventar extorsiones como pretexto para no cumplir con un contrato que habían firmado para la inauguración de su local en Majes, Arequipa.

Según Vilca, el grupo sabía que no asistiría al evento del 16 de noviembre, pero aun así cobraron la totalidad del pago un día antes de la presentación.

“Me cobró 30 mil soles porque estaba de gira, tenía que dar el 50% ese día y el otro 50% un día antes del evento. Yo soy fan de ella, por eso la traigo y no cobro entrada. Llamé a Martín (manager de Pamela Franco) y le dije a qué hora iban a llegar. Ya eran las 11:30 p.m., y me dijo: ‘No me voy a presentar, la Dirincri me ha dicho que no me presente y no me voy a presentar’. Me colgó, los volví a llamar y no me respondieron, ninguno de los dos, se hicieron de la vista gorda y luego me entero que estaban en Arequipa, se presentaron más o menos a la 1:30 o 2 de la mañana allá”, relató Vilca en una entrevista con Amor y Fuego.

La empresaria aseguró que su contrato con Pamela Franco establecía un show de dos horas, desde las 10 de la noche hasta la medianoche, pero la orquesta nunca llegó al lugar. “Debió ser sincero conmigo y decirme que no se presentarían el día de ayer (15 de noviembre). Supuestamente, la amenaza la sufrió el 15, y él me dice el 16. Esperó que yo le cancele el 100% para decirme que no iban a presentarse”, explicó indignada.

“Es como una mafia”

Vilca fue aún más contundente al calificar a la cumbiambera y su equipo como una mafia, sugiriendo que todo fue planificado para evadir el compromiso. “Lo veo como una mafia, ellos mismos lo han planificado porque ya sabían que se iban a presentar en Arequipa y antes de mi evento se habían presentado en Moquegua. No les dio la hora, entonces su mejor salida ha sido poner eso”, indicó.

Además, la empresaria señaló que, pese a las supuestas amenazas, ella había tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad del evento. “Inclusive fui a la comisaría y pedí patrullas que custodiaran a la orquesta. Contraté seguridad particular. Todo estaba listo, pero ellos dicen que no había garantías en el lugar. Es falso”, aseguró.

Conflicto y pérdidas económicas

La empresaria reveló que la cancelación del evento generó un caos entre los asistentes y daños materiales en el local de Vilca. “Acá ha habido conflicto, han roto vidrios, todo está un caos. Solo quiero que me devuelvan mi dinero, los 30 mil soles, y además de todo lo que pasó acá por culpa de ella”, exigió la empresaria.

También arremetió contra Martín, el mánager de Pamela Franco, a quien acusó de no tener un trato profesional. “El señor Martín no tiene forma de tratar a las personas. Después de que deposité el dinero, era muy atorrante la persona. Es muy triste, capaz, ellos no lo sienten, pero para mí era algo muy importante. Me da mucha cólera”, concluyó Vilca.

Reacciones y posible acción legal

El caso ha generado una fuerte controversia, no solo por las acusaciones de Vilca, sino también porque pone en duda la profesionalidad del equipo de Pamela Franco. La empresaria ha dejado claro que buscará acciones legales para recuperar su dinero y obtener una compensación por los daños sufridos.

Por su parte, la orquesta de Pamela Franco ha señalado que no asistieron al evento porque no existían las garantías de seguridad necesarias, pero esta versión ha sido desmentida por la denunciante.

