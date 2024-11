Leyla Chihuán y su experiencia como mamá gracias a la inseminación artificial: “Mi hijo tocó el tema del papá”

Leyla Chihuán comparte su historia de maternidad a través de inseminación artificial | La Spoya - Youtube

Leyla Chihuán, exvoleibolista y excongresista peruana, compartió su historia sobre cómo se convirtió en madre por primera vez en 2012, a los 37 años, gracias a la inseminación artificial. En una entrevista reciente, la deportista reveló con sinceridad los detalles de su decisión de ser madre soltera, un camino que decidió recorrer después de consolidar su carrera y su estabilidad económica. Además, habló sobre el proceso minucioso y planificado que siguió para agrandar su familia.

”Yo todo lo hago planificado y en orden. Decidí jugar al voley de manera profesional, irme del país, estudiar, y cuando terminé mi carrera, mi prioridad fue ser mamá”, comentó Chihuán, quien antes de ser madre se enfocó en consolidar su carrera y su estabilidad económica. Fue al llegar a los 37 años que, tras un problema en la rodilla, decidió poner fin a su carrera deportiva y dar paso a la maternidad. “Me dije a mí misma: ya jugué, ya estudié, ya tengo la base”, recordó la exvoleibolista.

El proceso de inseminación artificial fue una experiencia cuidadosamente planificada. Leyla detalló que eligió a su donante basándose en características como el color de ojos, cabello, altura, e incluso profesión. “Elegir a mi donante (de esperma) fue como seleccionar una carta, asegurándome de que fuera bonito e inteligente. Elegí minuciosamente”, expresó en diálogo con Laura Spoya.

Leyla Chihuán es madre de dos niños, Patricio y Alma Rosa. Instagram/@taticalmelldelsolar

”Haces todo el proceso y vas a la clínica, te dan a tu hijo en un tubito de ensayo. Vas al ginecólogo a la hora pactada y ¡zup! ya está”, añadió la exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’.

Leyla Chihuán tuvo éxito en su cuarta tentativa, y su hijo Patricio nació en 2012. Con el tiempo, la excapitana de la selección peruana de voley decidió ampliar su familia. En 2018, nació Alma, su hija, quien también fue concebida mediante inseminación artificial.

Leyla Chihuán dio detalles de su proceso para convertirse en madre. Captura/Youtube

La explicación de Leyla Chihuán para sus hijos

Durante la conversación, Leyla Chihuán explicó que con el paso de los años, a medida que sus hijos fueron creciendo, comenzaron a hacer preguntas sobre su padre biológico. Estos cuestionamientos hicieron que la exvoleibolista se sintiera en la necesidad de abordar el tema con sinceridad, sabiendo que era importante que sus hijos comprendieran su origen de la manera más abierta y honesta posible.

”Mi hijo Patricio me tocó el tema del papa, él ya va al colegio, era una pregunta natural”, comentó Chihuán. “Le expliqué que un científico me ayudó a mí para que él estuviera conmigo. Le dije que cuando sea grande, él podría ayudar a otras mujeres que no pueden tener hijos, pero que tienen mucho amor como yo tengo para ti”. Patricio, al escuchar las palabras de su madre, respondió con un cariño genuino: “Qué bonito, mamá, no me falta nada. Tú eres mamá y papá para mí”.

Leyla Chihuán, con amor y sinceridad, explicó a sus hijos su origen biológico. Instagram/@taticalmelldelsolar

La explicación no se detuvo ahí, ya que Alma, a sus seis años, también hizo la misma pregunta. Sin embargo, esta vez fue Patricio quien, con una madurez que sorprendió a Leyla Chihuán, se adelantó a darle la respuesta a su hermana. “Mamá es mamá y papá, nosotros tenemos todo. Si algún día quieres saber, te lo vamos a explicar mejor, los científicos ayudan en eso”, dijo.

¿Quién es la pareja de Leyla Chihuán?

Leyla Chihuán está viviendo una historia de amor con Abril Cárdenas, una joven 21 años menor que ella. En una reciente entrevista con Laura Spoya, la exvoleibolista reveló detalles sobre su relación que comenzó en agosto de 2024, cuando viajó a París como parte del Comité Olímpico Peruano. La conexión entre ambas surgió a través de mensajes en Instagram, algo que la deportista no suele revisar personalmente, pero que despertó su curiosidad debido a un comentario de Abril: “Amo tu actitud y tu carácter”.

Leyla Chihuán y Abril Cárdenas disfrutan de su amor, compartiendo momentos únicos en redes sociales.

Aunque al principio Leyla Chihuán fue cautelosa, al ver que compartían amigos en común, decidió responder y la conversación se hizo más frecuente. Tras regresar a Lima, la excongresista organizó un encuentro con Abril, y ese primer café se convirtió en el inicio de una relación que ha crecido de manera natural, sin presiones. La deportista destaca el equilibrio que existe entre ambas: “Ella tiene su trabajo, su hijo, y yo tengo mis responsabilidades. Nos entendemos y respetamos”.

Leyla Chihuán, visiblemente emocionada, compartió que se siente tranquila y enamorada. Aunque las agendas de ambas son ocupadas, buscan momentos juntos, especialmente los domingos, para disfrutar de su compañía sin prisas.