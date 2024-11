Polémica en la preliminar del Miss Universo 2024: el breve desfile de Tatiana Calmell desata críticas en redes

Tatiana Calmell brilló con su vestido de gala en la preliminar del Miss Universo | Telemundo

Este jueves 14 de noviembre se llevó a cabo la esperada competencia preliminar del Miss Universo 2024 en la Arena Ciudad de México. Más de 120 candidatas deslumbraron en sus trajes nacionales y de baño, incluyendo a la peruana Tatiana Calmell, quien destacó en cada una de sus presentaciones. Sin embargo, el evento no estuvo exento de controversia, ya que varios cambios en el formato generaron molestia entre los seguidores del concurso de belleza.

En esta edición del Miss Universo, el desfile en traje típico abrió la noche, a diferencia de años anteriores donde cerraba la competencia preliminar. Pero lo que realmente encendió las críticas fue la decisión de la organización de separar a las candidatas en grupos de seis para desfilar en traje de gala, dejando apenas unos segundos para que cada una luciera sus elaborados vestidos.

“No dejan apreciar los vestidos por hacer todo rápido. Era más importante ver bien los vestidos. Es la peor preliminar que he visto”, comentó un seguidor en las redes sociales del Miss Universo.

Las críticas no se hicieron esperar tras el controversial formato de la preliminar del Miss Universo. Captura/Instagram

Los fanáticos del certamen de belleza expresaron su inconformidad con comentarios como “¿Hicieron gastar tanto dinero a las candidatas para solamente eso?” y “Bellos trajes de noche y no lo desfilan, hubieran hecho eso con los trajes típicos”. Además, señalaron la falta de organización como un punto crítico: “Muchos quedamos inconformes, faltó la pasarela de vestido de noche”.

Fans de Tatiana Calmell protestaron en redes

Los fanáticos peruanos del Miss Universo 2024 no tardaron en expresar su indignación luego de ver a la representante peruana, Tatiana Calmell, en el escenario de la competencia preliminar. La modelo deslumbró con un imponente vestido diseñado por el reconocido modista Juan Carlos Colina, pero su tiempo en pantalla fue mínimo, no superando los tres segundos.

Tatiana Calmell deslumbra con elegancia en un diseño de Juan Carlos Colina.

Este breve lapso de tiempo, junto a otras cinco candidatas, desató una ola de críticas en las redes sociales, donde seguidores y expertos en moda mostraron su descontento. “Bello vestido, lástima que en la competencia preliminar, con los pocos segundos que enfocaron a las candidatas, alcanzó para realizar un gif”, comentó un usuario. La frustración creció especialmente entre aquellos que habían esperado ver en detalle las creaciones que tanto esfuerzo y trabajo requieren.

“Una total falta de respeto para los diseñadores, tanto trabajo para dos segundos en cámaras”, lamentó otro seguidor, destacando que el escaso tiempo no permitió apreciar el diseño ni la belleza del traje. Muchos coincidieron en que los vestidos, como el de Tatiana Calmell, merecían ser lucidos por más tiempo para ser realmente apreciados. “El vestido es una obra de arte, es una falta de respeto a los diseñadores que no las dejaran modelar sus vestidos”, añadió otro fanático.

La molestia fue palpable, y muchos seguidores no ocultaron su tristeza por la situación. “Tan bello el vestido y me duele en el alma que no lo luciera como debe ser, a las justas salió”, expresó otro usuario, visibilizando la desilusión colectiva por la falta de oportunidad para que las candidatas mostraran realmente sus creaciones ante el mundo.

Tatiana Calmell

¿Cuándo es la final del Miss Universo 2024?

La gran final del Miss Universo 2024 se celebrará este sábado 16 de noviembre en la Arena Ciudad de México. Al inicio de la noche, los presentadores darán a conocer a las 30 semifinalistas, quienes deberán deslumbrar en el escenario con su desfile en traje de baño y vestido de noche para asegurar su lugar en la siguiente fase del certamen. Se espera que Tatiana Calmell, la talentosa representante peruana, forme parte de este exclusivo grupo de candidatas.

Tatiana Calmell impacta con elegancia en el desfile en traje de baño del Miss Universo. Crédito Queen Beauty Network