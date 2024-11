Pamela Franco niega haber sido ‘oficializada’ por Christian Cueva: “Solo subió al escenario, nada más”

Pamela Franco fue el centro de atención en un evento en el Centro de Lima, donde fue abordada por un equipo del programa ‘Amor y Fuego’ para comentar sobre los rumores de oficialización de su relación con el futbolista Christian Cueva. Ante la pregunta, la cantante sorprendió al desmentir las especulaciones, afirmando que no hubo una declaración de relación formal por parte de Cueva, y que él simplemente subió al escenario a cantar con ella. “No sé por qué dicen que me ha oficializado, solamente subió (al escenario). ¿Ha dicho algo? No”, expresó de manera tajante.

La intérprete explicó que durante el concierto estaba concentrada en su presentación y no esperaba que Cueva la besara en público, aclarando que cualquier gesto fue espontáneo y sin intenciones de oficializar algo. “Él es así, espontáneo. Creo que si hubiera querido darme un beso, no lo hubiera hecho de esa manera. Pero bueno, ya la gente habla lo que quiera”, comentó Franco, restando importancia a las especulaciones.

En el intercambio, el reportero de ‘Amor y Fuego’ también intentó obtener una respuesta clara sobre los sentimientos de Franco hacia Cueva, recordando que el futbolista confesó públicamente su amor por ella en una reciente entrevista. Sin embargo, la cantante evitó responder directamente, y mencionó que prefiere no hablar sobre su vida sentimental en público. “Yo creo que estoy bien como estoy… prefiero no hablar de esto en público”, dijo evasiva.

Pamela Franco asegura que no ha oficializado su relación con Christian Cueva. (Foto: Captura de 'Amor y Fuego')

Ante la insistencia sobre si la relación entre ambos era algo concreto, Pamela Franco mantuvo su postura y aseguró que se siente tranquila sin la necesidad de una oficialización pública. “Yo no necesito que me oficialicen ni oficializar a alguien”, señaló, dejando abierta la interpretación de su relación con Cueva. A pesar de la ambigüedad en sus respuestas, dejó en claro que ambos mantienen una buena relación.

Sobre el estado actual de su vínculo con Cueva, la cumbiambera fue cautelosa, evitando entrar en detalles y optando por afirmar simplemente que “todo está bien”. Al ser consultada directamente sobre si existe una relación formal entre ambos, reiteró que no considera necesario que todo se haga público y que ambos están bien con la situación actual.

Pamela Franco aclara por qué tenía ecografía

Recientemente, Pamela Franco fue captada con una imagen de una ecografía, lo que dio pie a especulaciones sobre un posible embarazo. Sin embargo, la cantante aclaró rápidamente la situación y desmintió los rumores. “Es verdad que me vieron con una foto, pero me la habían entregado ese día porque es la ecografía de mi hija”, explicó, dejando en claro que no se trata de una nueva gestación.

Pamela Franco captada con una ecografía en mano tras su aparición pública con Christian Cueva.

El contexto de esta especulación surgió días después de que Franco y Christian Cueva oficializaran su relación en el escenario de una discoteca en Santa Clara, donde el futbolista expresó públicamente su amor por ella. Este acto de oficialización en público, sumado a la imagen de la ecografía, generó interés y comentarios en redes, aunque la cantante aclaró que fue solo una coincidencia.

Franco también aprovechó para expresar su descontento con quienes crearon los rumores sin verificar los hechos. “Mira cómo es la vida y de mentirosos porque ni siquiera investigan bien”, comentó, subrayando que la ecografía era un recuerdo de su hija con su expareja Christian Domínguez y que su vida privada debe ser abordada con más cuidado.