Tragedia en Chosica: Empresario es asesinado brutalmente frente a su familia por delincuentes al no hallar dinero

Cuatro hampones llegaron hasta el lugar donde el empresario se encontraba con sus parientes. Foto: captura Panamericana

Cuatro hampones asesinaron de un balazo a un empresario la madrugada del último domingo en Chosica. El violento hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del local. La víctima, identificado como Raúl Arellan, se dedicaba a la venta de frijol chino, junto a su familia, hace casi seis años.

El crimen ocurrió en el negocio ubicado en el Jr. Junín de la zona de Caraponguillo en Chosica, distrito declarado en estado de emergencia. Según las imágenes, los delincuentes llegan en turba a la puerta del local y reducen al empresario y a uno de sus trabajadores de forma violenta.

Ya en el interior, comienzan a golpear a Arellan, pese a que él y los otros dos empleados levantan las manos en señal de rendición y no oponen resistencia. Incluso, una de las cámaras graba como uno de los delincuentes lo ataca con un objeto grande, en reiteradas oportunidades.

Los restos del empresario fueron trasladados a Huaraz donde será enterrado. Foto: captura Panamericana/ La voz de Ate

Causas

En un primer momento, el ensañamiento hacia el empresario hace pensar que el ataque se trata de una venganza o un presunto caso de extorsión. Sin embargo, después esto fue descartado por los familiares.

Los motivos por los que deciden terminar con la vida del empresario están en investigación, pero la hipótesis principal es que los ladrones no encontraron la cantidad de dinero que esperaban y producto de la cólera es que asesinaron a Arellan. Aunque su objetivo principal era el dinero de las ganancias, al no ser día de cobranza, se llevaron las balanzas del negocio, los teléfonos móviles de los trabajadores y la radio del vehículo del empresario.

Lamentablemente, uno de los hijos del empresario fue testigo del violento crimen y solo atinó a esconderse en el baño, esperando que los delincuentes se vayan. La víctima deja a dos menores huérfanos.

Sospechas

Los restos de Raúl Arellan fueron trasladados a la ciudad de Huaraz donde serán enterrados. La familia espera que las autoridades aceleren las investigaciones para dar con los responsables del crimen. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán claves en las diligencias, puesto que los delincuentes salen con el rostro descubierto en todo momento.

Según un familiar, esto se debió a que no creían que en el local había cámaras de seguridad, por lo que no creyeron necesario cubrirse la cara. “Y como ven esos delincuentes estaban sin cubrirse el rostro, nada, porque habrán pensado que como es precario, no hay cámaras, no. Yo espero que ahora que han visto el rostro, las autoridades actúen, porque se ven tantos casos que quedan así sin resolver”, indicó.

Los delincuentes serán identificados gracias a las cámaras de seguridad. Foto: captura Panamericana

La mujer, que se identificó como la madrina de los hijos de la víctima, señaló que el sospechoso principal detrás del fallido asalto sería un extrabajador de nacionalidad venezolana.

“Lo que pasa es que ellos se han equivocado, porque normalmente cambian de día de cobranza y han venido un día equivocado. Tal vez si él habría tenido, les habría dado. Han buscado en todo lado y lo único que hicieron fue robarse lo que encontraron a la mano. Sí, lamentablemente, acá contrataron venezolanos y esa es la sospecha que uno de ellos ha podido informar todo el movimiento”, explicó.

La mujer también denunció lentitud de parte de las autoridades en resolver el lamentable crimen y que recién a raíz de la cobertura y el alcance mediático que está teniendo la noticia es que la PNP está avanzando con las investigaciones. Se espera que las cámaras de vigilancia que están instaladas a lo largo de la calle también ayuden a identificar a los responsables.

" Exacto, eso queremos que se haga justicia, que no quede impune. Toda su familia son gente humilde, de pueblo. Ojalá que esta vez actúe la policía”, agregó.