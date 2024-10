Aumento del sueldo mínimo: CGPT advierte que podría unirse al paro nacional durante la APEC si no se incrementa la RMV

CGPT advierte que saldrá a marchar para exigir el aumento del sueldo mínimo y podrían sumarte al paro nacional durante la APEC. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

En la tarde de ayer, martes 29 de octubre, no se logró alcanzar un acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) sobre el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), lo que llevó al secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, a anunciar que la agrupación evaluará unirse a la paralización general convocada por los transportistas en noviembre, durante la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)

Gerónimo López en conversación con el programa ‘La Rotativa del Aire’ de RPP, señaló que durante la sesión del CNTPE los empresarios no llegaron con propuestas para incrementar el sueldo mínimo y aseguró dicho sector no tenía intención de acordar ningún aumento de la RMV porque alegaron que no existían condiciones para hacerlo.

“No trajeron ninguna propuesta y argumentaron que no había condiciones para el aumento del sueldo mínimo. Presentaron una serie de justificaciones basadas en la crisis que estamos atravesando. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, como representante del Estado, propuso inicialmente incrementar el sueldo mínimo a 120 soles, pero luego lo redujo a 105 soles.”, explicó para el medio citado.

Argumentos de la CGPT

El secretario de la CGTP explicó que, con el objetivo de llegar a un acuerdo, presentaron ‘técnicamente’ la argumentación de que el país sí está en condiciones de aceptar un incremento del sueldo a 305 soles mensuales. No obstante, al ser consultado sobre las pruebas que respaldan su propuesta, López insistió en que se había contado con la opinión de un economista.

“Se ha demostrado técnicamente, con el apoyo del economista Fernando Luque Cuadros, que el país está en condiciones de aumentar el sueldo mínimo (...) El mismo ministro ha señalado que estamos experimentando un crecimiento de entre 3% y 4%. Por lo tanto, si hay crecimiento, hay fundamentos para incrementar el sueldo mínimo”, explicó.

“Hemos demostrado técnicamente que sí existen condiciones para el incremento del sueldo mínimo, respaldados por nuestros asesores economistas que son expertos en estos temas”, agregó para el citado medio.

Por otro lado, Gerónimo López explicó que un posible incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) basado en su propuesta dependerá del Gobierno. Indicó que el salario mínimo debería ser de S/1.300 en 2025, hasta alcanzar el límite de la canasta básica familiar, que asciende a S/1.784.

Desconfianza y paralización

El representante de la CGPT explicó que aunque “no confían en este Gobierno”, esperan que se haga justicia para los trabajadores. Sin embargo, confirmó que saldrán a protestar a las calles para exigir el incremento del sueldo mínimo.

Estos son los montos que proponen los 'trabajadores' en el Consejo Nacional de Trabajo, y lo que motivó la marcha de la CGTP. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/Difusión

“Nosotros, como CGTP, ya estamos convocando a una Asamblea Nacional de delegados para tomar las acciones correspondientes en las calles, con el fin de exigir un aumento justo que cubra la canasta familiar de los trabajadores”, advirtió.

“No descartamos un paro nacional para exigir el incremento del sueldo mínimo, siempre que se ajuste a lo que planteamos en el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo”, anunció.

Al ser consultado sobre si la CGTP tiene intención de sumarse a alguna paralización convocada por los transportistas para el mes de noviembre, Gerónimo López indicó que es una posibilidad que evaluarán y que posteriormente confirmarán su participación.

No obstante, indicó que se “sumarían” a la medida de fuerza. “La CGPT siempre ha estado en las calles y nos uniremos a las acciones de lucha que se están llevando a cabo en los diferentes sectores”, expresó. Al ser consultado sobre si las protestas se llevarán a cabo durante los días de la APEC, el presente solo atinó a responder con las fechas: “13, 14 y 15″, señaló para el citado medio.