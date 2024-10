El duro entrenamiento de Tatiana Calmell para llegar al ‘Miss Universo 2024′: pilates, yoga, baile y 8 horas diarias rutina física

Tatiana Calmell y el duro entrenamiento para ganar el 'Miss Universo 2024'. Instagram

Tatiana Calmell del Solar, la candidata peruana, se ha preparado las últimas semanas con mucha dedicación y esfuerzo para su participación en el ‘Miss Universo 2024′ que este año se realizará en México.

Tras semanas de arduo entrenamiento físico y mental, Calmell ya se encuentra en México, enfocada en representar a Perú en el certamen de belleza más importante del mundo. A través de sus redes sociales, la reina de belleza peruana compartió detalles de su rutina intensiva, con jornadas de ocho horas diarias, en las que combinó disciplinas como pilates, yoga y baile, orientadas a fortalecer tanto su cuerpo como su mente.

Tatiana Calmell agradeció al Callao por haber sido del Miss Perú 2024. Captura/RPP

La ardua preparación de la modelo y actriz peruana

La preparación fue dirigida por la experta en bienestar físico y mental Tammy Susbanko, quien acompañó a la peruana en un proceso que no solo buscaba mejorar su condición física, sino también alcanzar un equilibrio mental.

Tatiana expresó su gratitud hacia Susbanko, resaltando cómo su guía fue fundamental para alcanzar un balance emocional y físico durante su exigente jornada de preparación. “Gracias mi Tammy por compartir tu sabiduría y tu corazón”, escribió Tatiana en una emotiva publicación.

La actriz destacó que esta experiencia de entrenamiento le ha permitido explorar su propio potencial, rompiendo barreras y aprendiendo que la disciplina y la pasión pueden llevarla a alcanzar cualquier meta. “La disciplina y pasión combinada con el talento generan cosas maravillosas”, expresó Calmell, quien siente que el proceso ha sido transformador. Cada sesión de entrenamiento fue una oportunidad para Tatiana de desarrollar tanto su fortaleza física como mental, aspectos cruciales en su preparación para el ‘Miss Universo’.

Durante dos semanas, Tatiana Calmell se sumergió en esta intensa rutina en la que integró pilates y yoga, disciplinas que aportaron flexibilidad y fortaleza, además de fomentar su equilibrio y paz interior, fundamentales para sobrellevar el desafío y la presión de un certamen de esta magnitud. El baile, una de sus pasiones, complementó sus jornadas, dotando sus movimientos de gracia y confianza en el escenario. A través de esta experiencia, Tatiana afirma haber aprendido que “no hay límites cuando deseas algo de corazón”.

“Estos días me enseñaron que somos capaces de todo, que no hay límites cuando deseas algo de corazón”, compartió Tatiana en sus redes sociales, en las que también expresó la emoción de representar a Perú y llevar con orgullo el nombre de su país al Miss Universo 2024. Para Calmell, esta etapa no solo es un reto profesional, sino también una oportunidad para conectar con sus raíces y transmitir su identidad en un escenario global.

Con el corazón lleno de gratitud y expectativas, Tatiana Calmell se despide de Perú con una misión clara: dar lo mejor de sí misma en México y demostrar el fruto de meses de preparación y dedicación. Su trayecto al Miss Universo 2024 es un ejemplo de cómo la perseverancia y el amor propio pueden impulsar a cualquiera a lograr sus sueños, y ella está lista para inspirar al mundo desde la pasarela.

¿Cuánto mide Tatiana Calmell?

Tatiana Calmell nació el 22 de julio de 1995 y actualmente tiene 29 años. Gracias a una nueva normativa implementada por Anne Jakrajutatip, propietaria del certamen Miss Universo, la modelo peruana pudo volver a participar en el concurso nacional de belleza, lo que le dio la oportunidad de representar al Perú en la competencia mundial.

La ‘Miss Perú’ tiene una estatura de 1.75 metros, característica que le ha permitido destacar en pasarelas tanto nacionales como internacionales y le ha valido protagonizar numerosas portadas de revistas de moda. Este rasgo, sumado a su carisma y profesionalismo, ha sido clave en su trayectoria, posicionándola como una figura destacada en la industria del modelaje y abriéndole paso a importantes logros en su carrera.

Tatiana Calmell postula al ‘Miss Universo 2024′. Instagram.

¿Cuándo y dónde es el ‘Miss Universo 2024′?

El concurso del ‘Miss Universo 2024′ se llevará a cabo el próximo sábado 16 de noviembre en México. La representante nacional ha trabajado mucho en su preparación para dar pelea y competir contra más de 100 candidatas que lucharán por quedarse con la corona.

Tatiana Calmell es la favorita para ganar la corona del ‘Miss Universo 2024′, según varios missólogos. Instagram.