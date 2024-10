Iván Quispe Palomino querella a Gustavo Adrianzén y Juan José Santiváñez por difamación: pide millonaria suma por daño moral y psicológico

Demandante fue sindicado como número 2 de Sendero Luminoso. | Canal N

Gustavo Adrianzén y Juan José Santiváñez deberán hacerse cargo por las expresiones dadas a nivel nacional. Iván Quispe Palomino, a quien de forma oficial se presentó como número dos del remanente de Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y requisitoriado, interpuso una querella por difamación en contra de los ministros de Estado.

“Que la justicia (...) aplique la ley y sancione punitivamente a los querellados por haber lesionado mi honor personal y dignidad humana al haber proferido, públicamente, afirmaciones falsas de incriminación delictiva respecto a mi persona, que son dos: i) de ser el mando N° 2 de Sendero Luminoso en el VRAEM –delito de terrorismo–; y ii) de haber portado y mostrado un DNI falso al momento de cuando fui intervenido por la autoridad policial –delito de uso de documento falso–”, se lee en el documento.

“Además, el primer ministro dio a conocer públicamente mi pasado, lo cual también está prohibido por la norma penal”, acotó Quispe Palomino fundamentándose en el artículo 69 del Código Penal.

Como parte de la indemnización, el retenido erróneamente solicitó “a cada uno de los querellados, por los daños y perjuicios ocasionados, S/ 750 mil soles, por el daño moral y psicológico que han generado a mi persona y familia, así como la afectación a mi proyecto de vida y desenvolvimiento en el entorno social”. Al solicitar el monto de forma individual, el total asciende a un millón y medio de soles.

“He pagado la reparación civil”

En otra parte del documento, Iván Quispe Palomino mencionó que, si bien el juzgado penal competente que asumió la causa hace casi treinta años “no ha procedido a rehabilitarme de la pena impuesta”, se considera como tal, pues no solo se ha venido desenvolviendo con total normalidad, sino que ha pagado la reparación civil que el Estado peruano le impuso.

Como parte de los datos que refuerzan la idea de un error de captura por parte de la Policía Nacional del Perú es que, además de tener pasaporte y haber viajado a Brasil, incluso participó de las Elecciones Generales del 2021, sin ningún problema.

En diálogo con Infobae Perú, el penalista Jonathan Correa mencionó que, independiente a si hubo o no homonimia y el “tema vergonzoso de vender un tema inexistente como éxito de captura”, correspondería que ambos ministros emitan disculpas públicas por la ligereza en las declaraciones sin un filtro adecuado para confirmar el hecho. “Ello no es admisible en un alto cargo como un ministro”, mencionó.

Marco Huamán, abogado de Iván Quispe Palomino, presentó el pasaporte vigente de su cliente como prueba. (Composición: Infobae / Captura de pantalla)

¿Qué dijeron Juan José Santiváñez y Gustavo Adrianzén?

El primero en pronunciarse fue el titular del Ministerio del Interior, quien presentó como el N.º 2 de Sendero Luminoso a Quispe Palomino. Luego del anuncio, el mismo presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, no solo respaldó la intervención, sino que calificó al sujeto como “delincuente terrorista y criminal”. En ese momento, precisó que lo habían encontrado con un Documento Nacional de Identidad (DNI) falso.

Al respecto, el exministro Mariano González, quien se ha desempeñado en Defensa y el Interior, calificó el hecho de una “patinada terrible o, en su defecto, que fue anunciado con toda la intención del mundo”. A ello se sumó las declaraciones del congresista José Cueto, quien fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y aseguró que Quispe Palomino no es parte de la cúpula, como lo anunció Santiváñez.

“Nosotros no hemos recibido ninguna información sobre este personaje. En la estructura que seguimos manejando él no está. Ha estado y ha purgado condena, pero después de eso no hemos tenido ningún reporte en inteligencia sobre este señor. [...] Yo te puedo asegurar que no hemos tenido información en su actuar dentro de la cúpula, ni siquiera está en el programa de recompensas”, mencionó en el mismo canal.

Congresista desmintió al titular del Ministerio del Interior. | Canal N

Más temprano, el exministro Rubén Vargas también cuestionó las declaraciones dadas por el Ejecutivo e indicó que todo se trataría de un abuso de autoridad. Pedro Yaranga, experto en seguridad, narcotráfico y terrorismo, también consideró que todo se trataba de una patinada del titular del Interior.

“Esta persona siempre ha estado participando en diversas marchas tanto en Lima como en Ica, pero no tenía ninguna relación con los remanentes del terrorismo en el Vraem. Hizo vida común en Ica y Lima, posiblemente relacionada con construcción civil, pero no tiene más vinculación con Sendero Luminoso”, señaló en entrevista con RPP Noticias.