Arlette Rujel en el Miss Grand International: Todos los pormenores del certamen que se celebrará el viernes 25 de octubre

Arlette Rujel desfila en vestido de gala en el Miss Grand International 2024. YouTube.

La modelo peruana Arlette Rujel está causando gran expectativa a nivel internacional con su destacada participación en el Miss Grand 2024, cuya gran final se celebrará este viernes 25 de octubre en Tailandia. Desde su llegada al certamen, la modelo peruana ha brillado por su elegancia, carisma y confianza en cada una de las etapas, lo que la ha colocado como una de las favoritas para llevarse la corona, siguiendo los pasos de su compatriota Luciana Fuster, ganadora del título en 2023.

Arlette, de 25 años, ha logrado captar la atención no solo del jurado, sino también del público, gracias a su impecable desempeño en las distintas pruebas. Su confianza en la pasarela y su sólida actuación en las entrevistas han hecho que muchos expertos en certámenes de belleza la consideren una fuerte candidata.

El legado de Luciana Fuster

El reto de Arlette Rujel es grande, pues sigue los pasos de Luciana Fuster, quien hizo historia al coronarse Miss Grand International 2023. El triunfo de la modelo peruana y chica reality marcó un antes y un después para Perú en el mundo de los certámenes de belleza, generando un alto estándar para futuras representantes.

Desde su victoria, Luciana ha disfrutado de un año lleno de viajes, compromisos con causas benéficas y apariciones en eventos internacionales, consolidándose como una figura influyente en la escena mundial de la belleza.

Arlette tiene la oportunidad de repetir este éxito y traer nuevamente la corona a Perú, lo que la convertiría en la segunda peruana en ganar este prestigioso título de manera consecutiva.

Luciana Fuster y sus últimas horas como reina del ‘Miss Grand International′. Instagram.

El camino de Arlette en el Miss Grand International 2024

Hasta el momento, Arlette Rujel ha tenido una destacada participación en la competencia preliminar del certamen, luciendo en diversas pasarelas que pusieron en alto el nombre de Perú. La modelo, con paso firme y confianza, desfiló en la ronda de traje de baño, donde las 70 candidatas llevaron un conjunto dorado complementado con mangas y capucha. A pesar de la uniformidad del atuendo, la peruana brilló por su actitud y sonrisa cautivadora.

Durante el desfile en vestido de noche, Arlette deslumbró con un elegante diseño ceñido al cuerpo en tonos verde y plateado, con largas mangas y una cola espectacular que aportaban movimiento y sofisticación a su presentación. La peruana completó su look con rizos definidos y llamativos aretes largos, que realzaron su presencia en la pasarela.

Aunque no clasificó en el concurso de votación popular, Arlette se ubicó entre las favoritas en otras categorías, destacando en el Top 4 del “Country’s Power of the Year” y siendo una de las 10 más votadas en la competencia de traje típico.

Arlette Rujel busca suceder a Luciana Fuster en el Miss Grand International 2024. Composición Infobae Perú

El día de la coronación

Su impecable desempeño en cada etapa ha generado grandes expectativas para la gran final del 25 de octubre. Arlette Rujel competirá con más de 70 participantes de todo el mundo. En la noche de gala se enfrentarán nuevamente en la pasarela con traje de gala, ropa de baño y la ronda de preguntas.

“El punto culminante del concurso de belleza Miss Grand International es una verdadera exhibición del potencial actoral de las propias concursantes a través de varias actuaciones, como el baile de apertura que viene con una introducción única, el espectáculo de trajes de baño, la entrega de discursos, la caminata con vestidos largos y el momento de coronación sin las actuaciones de otros artistas, que se considera la fuerza y el punto culminante del concurso de belleza Miss Grand International”, se puede leer en su página web.

Arlette Rujel desfila en vestido de gala en la preliminar del 'Miss Grand International 2024'. YouTube.

Además, señala que durante el concurso, habrá una sesión llamada Sesión de entrevistas cercanas que calificará a las concursantes de cada país a través de una entrevista realizada por el Presidente de la Organización Miss Grand International y el comité de jueces, con el fin de conocer a las concursantes en términos de sus pensamientos, actitudes, personalidad y conocimiento.

“Miss Grand International es un concurso de belleza internacional que promueve el conocimiento y la comprensión de la humanidad para hacer campaña para detener la guerra y la violencia. Hemos tratado de ser la voz de la paz en el mundo. Cada año tratamos de enviar un mensaje para dar amor y paz al mundo a través de la transmisión de los discursos de las hermosas 10 finalistas del concurso de belleza”, señalaron los organizadores.

El Miss Grand International 2024 está a punto de concluir, y con Arlette Rujel entre las favoritas, la esperanza de ver a otra peruana coronada en este prestigioso certamen es más fuerte que nunca. Todo está listo para que reina de belleza brille en la noche final y, con el apoyo de sus compatriotas, intente llevarse la corona y seguir el legado de Luciana Fuster.

Arlette Rujel lució traje típico inspirado en el arroz en la preliminar del Miss Grand International 2024

¿Cuánto dinero ganaría Arlett Rujel si se lleva la corona?

El Miss Grand International es un concurso que se celebra anualmente desde el año 2013 y, según su página web, la ganadora que ostente el título de Miss Grand International debe viajar para continuar la misión de resistencia y detener la guerra y la violencia en todas sus formas, según la campaña de nuestro certamen ‘Stop the War and Violence’, informaron desde la organización.

La ganadora del Miss Grand International “debe tener el potencial de ser una mujer moderna, hermosa, hábil e inteligente para poder ser un ícono para las mujeres de todo el mundo”.

La corona del Miss Grand International 2023

Además, recibirá la máxima corona, la cual se conoce como la “Corona Dorada”, elaborada en oro y latón, decorada con diamantes y esmeraldas.

“Cuando Miss Grand International haya completado su mandato, deberá devolver la corona a la Organización Miss Grand International para que la use su sucesora y ella como predecesora recibirá una corona conmemorativa de la Organización Miss Grand International”, se lee en el sitio web del concurso.

Asimismo, se llevará una importante suma de dinero. En el caso de Luciana Fuster fue un premio de 300 mil dólares en efectivo, equivalente a 1 millón de soles. Además, tendrá un contrato de 2 años con la organización, donde se convertirá en imagen de distintas marcas de ropa y maquillaje, y podría ganar hasta 10 mil dólares mensuales en patrocinios.

“Ellos mudan a la reina ganadora a vivir a Tailandia durante un año y trabajan con ella durante 2 años. Este certamen lo que tiene es que a las 10 que quedaron clasificaron, las toman también por un año, y las hacen parte de este tour de reinas que dura casi dos meses por todo Asia”, manifestó Jessica Newton, organizadora del Miss Grand Perú, cuando ganó Luciana Fuster.

Arlette Rujel buscará suceder a Luciana Fuster en el Miss Grand International 2024. Composición Infobae Perú