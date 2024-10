Joven de Barranca alcanza primer lugar en examen de la UNMSM: “Cambié mi método y me enfoqué en cursos difíciles para sacar ventaja en mi área”

Orgullo y dedicación reflejados en la sonrisa de Vicente tras recibir la noticia de su éxito académico. (Composición Infobae Perú)

A cientos de kilómetros de Lima, en la localidad de Barranca, Vicente Manuel Castillo Suárez decidió enfrentar el reto más grande de su vida: postular a la carrera de Economía Internacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Oriundo de una familia que valora la educación por encima de cualquier obstáculo, Vicente tenía claro desde pequeño que su destino estaba en la universidad limeña de renombre. Pero este camino no ha estado libre de desafíos. Vicente vivió de cerca las dificultades que enfrentan los estudiantes de provincia para acceder a una educación universitaria de calidad.

En una entrevista exclusiva con Infobae Perú, el joven compartió su travesía hacia el primer lugar en el Examen de Admisión 2024 II de la UNMSM. La conversación reveló sus estrategias, miedos y, sobre todo, la transformación personal que lo llevó a alcanzar su sueño. Estudiante de la academia Aula 20, Vicente recuerda los momentos de incertidumbre, el plan de estudios que diseñó para él mismo y cómo una llamada inesperada confirmó que su esfuerzo valió la pena.

El camino hacia la Decana de América

Desde pequeño, Vicente Manuel Castillo Suárez tuvo claro que su futuro estaba vinculado a la educación superior de excelencia. Criado en Barranca, Vicente vio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la oportunidad de alcanzar el prestigio y las posibilidades académicas que su madre siempre le inculcó como ideales. La UNMSM representaba un sueño compartido en su familia, con relatos de cómo la educación podía abrir puertas inimaginables para un joven de provincia.

Con entusiasmo, Vicente repasa materiales de estudio en el campus universitario. (Foto: Abigail Villantoy)

Su madre, quien también estudió en una universidad de provincia, le inculcó la importancia de mirar más allá, aspirando a hacer más grande su horizonte educativo. “Desde pequeño, mi mamá me inculcó la importancia de estudiar en una universidad con prestigio. Ella también estudió en una universidad, aunque en provincia. Mi madre quería algo más, y yo sabía que la UNMSM me abriría puertas que no imaginaba”, explicó Vicente en una entrevista exclusiva con Infobae Perú.

Desafíos en el camino

Vicente Manuel Castillo Suárez enfrentó desafíos que muchos estudiantes de provincia conocen muy bien: las distancias físicas y las diferencias educativas entre su tierra natal, Barranca, y la capital, Lima. Ante esta situación, su familia decidió mudarse a Lima para facilitar su camino hacia la universidad. En su primera postulación, Vicente sintió el peso de la falta de preparación y experiencia, lo que afectó sus resultados. Sin embargo, esto no mermó su firme determinación de seguir adelante.

Encontró en la academia Aula 20 el ambiente propicio para desarrollar sus habilidades y prepararse adecuadamente para los exigentes exámenes de ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Allí, Vicente ajustó su técnica de estudio, enfocándose especialmente en reforzar áreas débiles como ciencias y matemáticas.

En el aula donde todo comenzó: Vicente recuerda sus días de preparación. Foto: Abigail Villantoy

“Lo intenté porque quería saber qué tan difícil era el examen. Sabía que no estaba preparado”, confesó Vicente, cuando recordó su experiencia inicial. Aunque no logró ingresar en su primer intento, esta experiencia fue fundamental para sembrar las semillas de su futura victoria, impulsándolo a perfeccionar su preparación para el siguiente examen.

Estrategia de éxito: método y disciplina

La búsqueda del éxito obligó a Vicente a reevaluar su enfoque hacia el estudio. Entendió que para mejorar su rendimiento, debía cambiar su rutina y concentrarse en aquellos cursos complicados que inicialmente le planteaban desafíos. Esta nueva estrategia le permitió transformar sus obstáculos en oportunidades de aprendizaje.

Vicente habla de una evolución en su método que fue esencial para su éxito. “Cambié mi método de estudio y me enfoqué en cursos difíciles que no dominaba para sacar ventaja en mi área,” declaró. Este cambio, que exigió disciplina y sacrificio, eventualmente le dio las herramientas necesarias para alcanzar su meta en la UNMSM.

¿Cómo recibió la noticia de que logró el primer lugar?

Orgullo y dedicación reflejados en la sonrisa de Vicente tras recibir la noticia de su éxito académico. Foto: Abigail Villantoy

El instante en que Vicente supo de su éxito fue indescriptible. Después de tanto esfuerzo, recibir la notificación de haber alcanzado el primer lugar en la UNMSM se sintió como un sueño del cual no quería despertar. La emoción lo tomó por sorpresa mientras estaba acompañado solo por su abuela en casa.

“Fue increíble,” relató Vicente. “Estaba solo con mi abuela cuando me llegó la notificación por WhatsApp. No lo creía... al principio pensé que era un error.” La alegría no se hizo esperar y se transformó en lágrimas compartidas con quienes estuvieron a su lado durante todo su camino, celebró un logro que era tanto de él como de su familia.

Inspiración para otros jóvenes

El camino de Vicente resuena como una fuente de motivación e inspiración para otros jóvenes que enfrentan desafíos similares. Su historia demuestra que, a pesar de las dificultades, los sueños pueden convertirse en realidad a través del esfuerzo constante y la voluntad de no rendirse.

Vicente en el aula dónde todo inició. Foto:Abigail Villantoy

Vicente comparte un mensaje alentador para aquellos que buscan alcanzar sus propios sueños: “No se rindan. Si esta vez no fue, usen ese dolor para impulsarse hacia adelante. Porque esa vacante que desean puede ser suya en el siguiente intento.”

Su perseverancia y dedicación son un testamento de lo que se puede lograr con la combinación adecuada de trabajo duro y apoyo familiar.

