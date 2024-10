Christian Domínguez y tajante mensaje luego de ver a Christian Cueva en la casa de Pamela Franco. | Panamericana TV.

El programa ‘Magaly TV La Firme’ encendió los rumores sobre un posible romance entre el futbolista Christian Cueva y la cantante Pamela Franco al difundir imágenes en las que ambos fueron captados juntos. El informe, presentado por Magaly Medina, mostró a Cueva entrando a la casa de Franco luego de ser vistos casi en simultáneo en el aeropuerto Jorge Chávez, lo que alimentó las especulaciones de que la pareja ya estaría compartiendo más que una simple amistad.

Ante la creciente polémica, Christian Domínguez, padre de la hija de Pamela Franco, decidió pronunciarse sobre la situación. El cantante de cumbia fue entrevistado en el programa ‘Todo se Filtra’, donde expresó su postura ante las imágenes difundidas por el programa de Medina. Cuando fue consultado por la cercanía entre su expareja y Cueva, Domínguez se mostró cauto, priorizando en todo momento el bienestar de su hija.

“No me interesa lo que suceda en el entorno de otros. Yo siempre voy a regirme a lo mío, y lo más importante es mi hija. Si tengo que opinar, lo haré de manera privada, no en televisión”, declaró Domínguez, dejando claro que no tiene intención de ventilar los asuntos familiares en público. Sin embargo, subrayó que lo que más le preocupa es la seguridad y el bienestar de su pequeña.

Christian Domínguez habla sobre la visita de Cueva a Pamela Franco en su casa. (Foto: Captura de Panamericana TV)

El intérprete también hizo énfasis en que mantiene una comunicación constante con Pamela Franco, señalando que, pese a los rumores, siempre coordina de manera interna y privada lo relacionado con su hija. “La comunicación es lo único que no se puede perder, ni con la niñera ni con su mamá. Todo lo manejo de manera privada, y eso es algo que solo nos compete a nosotros”, afirmó Domínguez.

En cuanto a los rumores de que Franco y Cueva estarían haciendo vida de pareja, Christian Domínguez se mantuvo neutral y evitó hacer comentarios directos sobre la situación, recalcando que su enfoque es siempre pasar el mayor tiempo posible con su hija. “Estoy con mi hija el mayor tiempo que puedo, y las coordinaciones se hacen siempre de acuerdo a nuestras agendas”, añadió, confirmando que las visitas y tiempo compartido con su hija son cuidadosamente organizados.

El cantante también mencionó que no tiene detalles de la vida personal de Pamela, como su reciente viaje a Machu Picchu, pero destacó que eso no le corresponde. Su prioridad, según afirmó, es asegurarse de que la niña esté bien atendida y que ambos padres mantengan una buena relación de coparentalidad.

Con sus declaraciones, Christian Domínguez dejó en claro que su única preocupación es el bienestar de su hija, manteniéndose al margen de los rumores que rodean la vida personal de su expareja y Christian Cueva.

Pamela Franco y Christian Cueva en un hotel de Machu Picchu

El programa Amor y Fuego reveló un informe que aviva los rumores sobre la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco, luego de que ambos coincidieran en Machu Picchu. Según los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre, la pareja ya no estaría ocultando su romance, ya que se alojaron en el mismo hotel, el Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel. Esta información fue descubierta gracias a una publicación en Instagram de una de las bailarinas de la orquesta de Franco, quien accidentalmente reveló la ubicación en sus historias.

Además, el programa mostró a Christian Cueva, conocido como ‘Aladino’, luciendo una casaca blanca que coincidía con una que Pamela Franco había usado en una publicación reciente en su cuenta de Instagram. Este detalle alimentó aún más las especulaciones de que ambos comparten una relación cercana y que estarían disfrutando de su tiempo juntos, coincidiendo en eventos como la presentación musical de Franco y la firma de autógrafos de Cueva organizada por Cienciano del Cusco.