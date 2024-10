Olga Zumarán se pronunció sobre las investigaciones a Andrés Hurtado: “Todo el mundo sabía, pero nadie hablaba”. | Amor y Fuego.

En una reciente entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’, la ex Miss Perú Mundo, Olga Zumarán, se pronunció sobre el caso del presentador Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’, quien está siendo investigado por presunto tráfico de influencias. Zumarán aclaró que, a pesar de haber coincidido con Hurtado en varias ocasiones, no mantiene una relación cercana con él, destacando que su vínculo fue puramente profesional en el pasado.

Zumarán relató que conoció a ‘Chibolín’ en los años 80, cuando estaba casada con su primer esposo, un reconocido médico. “Yo estuve casada hace años con un médico, era el médico de las estrellas, fue mi primer esposo que falleció en los 80 y ahí yo lo conozco chiquillo”, expresó la actriz, refiriéndose a Hurtado en su juventud. Además, recordó que, en 2015, él le rindió un homenaje en su programa por haber sido coronada Señora Perú, pero afirmó que, desde entonces, no ha mantenido contacto con él, salvo una visita con otras misses el año pasado.

Respecto a las recientes acusaciones que enfrenta Andrés Hurtado, Olga Zumarán no dudó en pedir que las investigaciones sigan su curso y que la justicia actúe en consecuencia. “Esto era un secreto a voces, todo el mundo sabía, pero nadie hablaba, así que está bien que se investigue y que la justicia haga lo que tenga que hacer”, declaró la actriz, quien también aseguró que los rumores sobre las actividades de Hurtado habían circulado durante mucho tiempo sin que se tomaran medidas.

La exreina de belleza inició su carrera en la actuación participando en el programa Mil Oficios, en el 2002. (Foto: IRTP)

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando Zumarán compartió detalles sobre una invitación que recibió en los años 80 para viajar a Colombia, vinculando este hecho con Hurtado y el conocido narcotraficante de la época apodado ‘Vaticano’. La actriz recordó que fue invitada junto a Lucía Boyano para viajar al país vecino, pero que su padre le aconsejó no aceptar la oferta. “Le pregunté a mi papá, y él me dijo: ‘No, ni hablar, tú sigues estudiando’”, relató Zumarán, insinuando que de haber aceptado, podría haber estado envuelta en situaciones comprometedoras.

Zumarán también mencionó a otras figuras conocidas en el medio que habrían estado involucradas en viajes a Colombia durante esos años, como Susan León, dejando entrever que la oferta podría haber tenido otras implicaciones. “Si me decía que vaya estaría involucrada con Susan León y con todos”, confesó, destacando el impacto que dicha decisión pudo haber tenido en su vida.

Finalmente, la actriz reiteró su deseo de que las autoridades continúen con las investigaciones en curso y esclarezcan el caso de Hurtado. “Que se investigue todo y que se llegue a la verdad”, concluyó. Con sus declaraciones, Olga Zumarán ha agregado más contexto a un caso que ha despertado el interés mediático y ha generado diversas opiniones en la opinión pública.

'Chibolín' fue enviado al penal Ancón II. (Foto: Andina/Composición)

Carlos Cacho defiende a Andrés Hurtado

En una reciente entrevista con ‘América Hoy’, el estilista Carlos Cacho expresó su profundo malestar por la situación legal que atraviesa su amigo Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, quien está siendo investigado por la justicia peruana. Cacho, mostrando un gran apoyo hacia Hurtado, se mostró conmovido por los difíciles momentos que enfrenta el presentador. “Yo estoy con Andrés, lo quiero mucho. Me siento sumamente triste por lo que está pasando. Es un momento crucial en su vida”, comentó el estilista, asombrado ante la posibilidad de ver a su amigo en medio de una situación tan delicada.

Además, Cacho no dudó en criticar a quienes han decidido alejarse de Hurtado tras el escándalo. El estilista hizo un llamado de atención a esas personas, subrayando que muchas de ellas fueron beneficiadas por la generosidad del presentador en el pasado. “A todas esas personas que ahora levantan el dedo para señalar, les digo: ojalá que no tengan ningún pendiente con nadie, que estén al día con sus impuestos y que no le deban dinero a sus familiares”, expresó, lanzando duras críticas hacia aquellos que se distancian en momentos difíciles.

Cacho destacó el carácter solidario de Andrés Hurtado, recordando que siempre estuvo dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban. “La gente que ahora voltea la mirada y se hace la desentendida, cuando Andrés siempre ha ayudado a todo el que ha podido”, concluyó. Con estas palabras, Carlos Cacho dejó en claro su lealtad y apoyo incondicional hacia su amigo, a pesar de las acusaciones y el difícil panorama legal que enfrenta.