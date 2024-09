‘Felpudini’ afrontaba con buena actitud el cáncer de pulmón que padece: “No pienso en la muerte”. | Magaly TV La Firme.

Este 26 de septiembre, el Perú se despidió de uno de los más queridos exponentes de la comedia, Rodolfo Carrión, conocido popularmente como ‘Felpudini’. A sus 75 años, su partida debido a un paro cardíaco tras una larga lucha contra el cáncer de pulmón deja un vacío irreparable en el ámbito del entretenimiento nacional.

Sin embargo, sus últimas palabras, capturadas en una emotiva entrevista para ‘Magaly TV La Firme’ en marzo de este año, revelan a un hombre que, lejos de temer a la muerte, la aceptaba con serenidad y humor. Fue una conversación profunda, donde Felpudini reflexionó sobre su vida, su enfermedad, y cómo la comedia seguía siendo su mayor fortaleza frente a la adversidad.

En dicha entrevista al programa de Magaly Medina, en la que abordó sin rodeos su delicado estado de salud, el comediante habló sobre su batalla contra el cáncer de pulmón y cómo había llegado a un punto en el que sentía la cercanía de la muerte.

Usuarios de las redes sociales lamentan la muerte de Felpudini. (Foto: Difusión)

“La muerte me saluda desde algún lugar y en algún momento me llevará”, confesó con la serenidad de alguien que había vivido plenamente. Felpudini reconoció que ya sentía su final cercano. Con una mezcla de humor y realismo, comentó que podía percibir cómo la muerte lo rondaba:

“La veo ahí, la siento cerca, y sé que en algún momento me va a tocar. Pero no hay que dejar que el viejo entre a casa”, dijo, refiriéndose a la inevitable llegada de la vejez y la muerte, y cómo él había logrado mantener su espíritu joven.

Falleció Felpudini: La última entrevista de Rodolfo Carrión: “La muerte me saluda, pero sigo riendo”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Un hombre de tablas y amor por la comedia

A lo largo de su carrera, Felpudini dejó una huella imborrable en el mundo de la comedia peruana. Desde sus inicios en “Risas y Salsa” hasta su paso por diversos programas humorísticos, siempre fue un hombre dedicado a su oficio, apasionado por hacer reír a las personas. En la entrevista también habló de su amor por el teatro y la comedia, algo que lo mantuvo activo y motivado hasta sus últimos días.

Durante la conversación, también reveló que desde hacía tres años estaba dedicado a la enseñanza, dictando talleres de actuación en el Teatro Jade. “Me dedico a formar a los jóvenes. Siento que es mi manera de dejar algo en este mundo, compartir mi experiencia con las nuevas generaciones”, comentó con orgullo sobre el trabajo que desempeñaba lejos de la televisión.

Para el recordado comediante, la risa era la mejor herramienta para enfrentar los momentos difíciles. A pesar de la enfermedad que lo afectaba, mantenía una visión positiva de la vida. “Lo único que puedo hacer es seguir riendo, porque la risa es lo que me ha mantenido de pie todo este tiempo”, expresó con su característica alegría.

Magaly Medina recuerda a 'Felpudini' con cariño. | ATV

La pandemia, su amor ‘Chelita’ y su ausencia en la televisión

Uno de los momentos más sinceros de la entrevista fue cuando Rodolfo Carrión confesó que extrañaba la televisión. Desde el inicio de la pandemia, no había vuelto a trabajar en la pantalla chica, un espacio que siempre le había traído grandes satisfacciones. Aunque no lo mencionaba con tristeza, sí admitía que le hacía falta estar frente a las cámaras. “Extraño la televisión, un poco. No lo voy a negar. Siempre fue un lugar donde me sentí en casa”, declaró.

Además, confesó que nunca se arrepintió de no haber tenido hijos con su exesposa, la recordada actriz Analí Cabrera. “No lo planeamos. Nos dedicamos al teatro y a nuestros proyectos. Fue una decisión que tomamos, y nunca me he arrepentido”, afirmó con convicción.

‘Felpudini’ y Analí Cabrera llegaron al altar el 25 de junio de 1982.

El actor recordó con cariño los años que compartió con Cabrera, mencionando que su relación fue construida sobre una base de trabajo y pasión por el arte. Aunque su matrimonio duró solo ocho años, dejó una huella importante en su vida y su carrera. “Ella fue una mujer muy trabajadora, dedicada completamente a su arte. Compartimos mucho, y eso construyó nuestro amor”, comentó con nostalgia.

Con la muerte de Felpudini, se cierra un capítulo significativo en la historia de la comedia peruana. Su partida no solo deja un vacío en el corazón de quienes lo admiraban, sino también un legado de risas, humildad y profesionalismo que difícilmente será olvidado. Descansa en paz, Rodolfo Carrión.

