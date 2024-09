Magaly Medina responde a Rodrigo González y Gigi Mitre por vincularla con Andrés Hurtado: “Qué fea forma de competir”

Magaly Medina se refiere a detención de Andrés Hurtado y exige que se investigue a todos los involucrados. Magaly TV La Firme

Magaly Medina apareció en su programa la noche del 20 de septiembre y no solamente se refirió a la detención preliminar de Andrés Hurtado por siete días por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

La figura de ATV grabó un video desde su casa en Miami y comenzó enviando un mensaje a sus detractores, quienes criticaron que casualmente ella se encuentre ausente en esta coyuntura cuando un personaje de la farándula peruano ha sido detenido.

Magaly Medina comentó que le parece una manera muy fea de competir, involucrándola con un personaje que es acusado de corrupción y de tener sospechosos nexos con autoridades del Poder Judicial y de Migraciones.

“Para aquellos frustrados, nerviosos y estén tratando de que algo del barro de Andrés Hurtado me caiga a mí, no sé con qué oscuro propósito y qué fea forma de competir. Porque cuando uno compite, uno tiene que ser limpio, frontal, compíteme de igual a igual, pero no me compitas echando a correr rumores que no tienen nada que ver conmigo”, explicó.

La polémica periodista también explicó que la mayoría de las personas que la conocen saben que ella es ajena al círculo cercano del exconductor de Panamericana TV como lo son las bailarinas. “Todo el mundo sabe lo muy distante que me mantengo de la gente del espectáculo, sobre todo de bataclanas, de gente que ha sido del círculo de Chibolín”, dijo.

Magaly Medina responde a Rodrigo González y Gigi Mitre por vincularla con Andrés Hurtado.

¿Qué dijo Rodrigo González y Gigi Mitre?

Rodrigo González y Gigi Mitre se refirieron en su programa ‘Amor y Fuego’, del viernes 20 de septiembre, sobre el sorpresivo viaje de Magaly Medina a Miami en medio de la detención de Andrés Hurtado.

El popular “Peluchín” comentó la curiosa publicación del exjugador Jefferson Farfán en su cuenta de Instagram, quien escribió: “Te fuiste... (emoji de avión y cara pensando). Justo en estos momentos... (emoji de nube de diálogo). Dame luz bebé”.

Muchos tomaron el mensaje del exjugador de Alianza Lima como una indirecta para Magaly Medina, debido a que ambos personajes tiene varios procesos judiciales por calumnia y difamación.

Jefferson Farfán y la indirecta para Magaly Medina. (Foto: Captura de IG)

“¿Se referirá a Magaly Medina? que ayer (20 de septiembre) sorpresivamente abandonó nuestro país, que salió porque venía posponiendo una renovación de contrato de hace semanas y que ahora el momento de dejar el programa grabado e ir en búsqueda del dueño de ATV”, expresó el popular “Peluchín”.

Por su lado, Gigi Mitre fue más directa y comentó que la popular “Urraca” cuenta con mucha suerte porque precisamente se va al extranjero cuando arrestan al expresentador de ‘Sábado con Andrés’.

“¿Suerte no? justo... no nos vamos a ser los tontos, mucha gente, incluyendo nosotros que nos llamaba la atención que ella no toque el tema diciendo que esto es de política, cuando sabemos que está involucrado ‘Chibolín’ y mucha gente del entorno farandulero”, dijo en un inicio.

“Pero o casualidad no le quedó más de otra que empezar a tocar en los últimos, el tema de ‘Chibolín’. Y tiene tanta suerte que justo se va de viaje cuando pasa esto. No está contra la pared para tener que opinar al respecto, al final hace lo que quiere y sabrá”, terminó la presentadora de TV.

Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron acerca del sorpresivo viaje de Magaly Medina en medio de la detención de Andrés Hurtado. Willax TV.