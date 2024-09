‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa del 17 de setiembre

¿Qué pasó en la edición del 16 de setiembre de ‘Magaly TV La Firme’?

Andrea San Martín volvió al set de Magaly Medina para responder a lo dicho por Deyvis Orosco sobre la videollamada que le hizo. La modelo señaló que no le cree al cumbiambero. “Si a mí, me hacen una llamada, yo no sé quién me está llamando”, mencionó.