Roxana del Águila, vinculada a Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta, aumentó su patrimonio en más de un millón de soles en solo dos años

Exjefa de Migraciones se encuentra en el ojo de la tormenta por el aumento de su patrimonio. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La situación de Roxana del Águila, exsuperintendenta de Migraciones, acusada de favorecer a personas allegadas a Andrés Hurtado, se complica cada vez más. Aunque negó estar implicada en ilícitos, el dominical Contracorriente reveló que su patrimonio reportó un sospechoso incremento en solo dos años.

De acuerdo a la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, la exfuncionaria acumulaba en el 2021 un patrimonio de S/ 525 mil 644. Sin embargo, en solo dos años, este incrementó a 2 millones de soles. Es decir, un 380% adicional.

Al respecto, Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), mencionó que el adicional podría haberse dado “usando sus influencias”, pues “su sueldo no justifica el aumento”. “Lo máximo que la señora Roxana del Águila ha recibido de remuneración en instituciones públicas ha sido de aproximadamente 30 mil soles, entonces no justifica este crecimiento desmesurado de su patrimonio”, mencionó.

Entre sus propiedades se encuentran un departamento en el Golf de los Inkas, en Santiago de Surco, por S/ 275 mil dólares y otros S/ 21 mil dólares por tres estacionamientos para cada uno de sus carros: una camioneta audio Q3 del 2019; otro de la misma marca, modelo A3, y dos motocicletas de la marca italiana Vespa.

El conductor de televisión y la exjefa de Migraciones fueron vinculados en actos irregulares. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina / Cosas

Otro hecho que revela suspicacias es la falta de Transparencia en el llenado de su declaración jurada de intereses, pues omitió colocar datos relacionados con sus parientes y especificar las funciones que desempeñaba en el aparato público. “El dinero que aparentemente no está justificado podría provenir de contratos que ella administró”, sostuvo Yaya.

¿Cuánto dinero manejó en Migraciones?

En su paso por Migraciones, Del Águila manejó, en su primer año, un presupuesto para compras de 6 millones de soles. El siguiente año, el monto subió a 41 millones de soles, es decir casi 7 veces más del presupuesto original.

En los siguientes años de gestión continuó incrementando. “Ya no fueron 41 millones, sino 45, 65, 43 y 56 millones, dando un total de 256 millones de soles bajo su responsabilidad”, mencionó el reportaje.

La exjefa de Migraciones, el presentador de televisión y la fiscal afrontan serias acusaciones. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Por si ello no fuera poco, el dominical reveló que la exjefa de Migraciones también fue contratada por el Ministerio Público para el servicio de formulación de documentos técnicos. Para ello, no solo tuvo a su disposición una carpeta fiscal electrónica e información confidencial de la Fiscalía, sino que se le pagó S/30 mil soles por un trabajo de poco más de un mes.

“No hay una formación en derecho penal que justifique su contratación a mí me llama muchísimo la atención de este servicio prestado por la señora del Águila precisamente en el Ministerio Público donde se ha desatado un escándalo. Eso me podría hacer pensar que la señora Roxana ha tenido acceso a información privilegiada en torno a carpetas fiscales y quién sabe si en torno a algunos casos puntuales que involucran responsabilidad penal de algunas personas que haya podido conocer”, opinó Yaya.

Cabe mencionar que, pese a que la exfuncionaria es vinculada a los graves ilícitos que habrían realizado Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta, no se encuentra como investigada. Tan es así que Migraciones tampoco emitió la alerta de posible salida del país en su contra como sí lo hizo con los demás implicados.

¿Qué dijo Roxana del Águila?

A través de sus redes sociales, la exjefa de Migraciones calificó lo difundido por el dominical como “falso”. “Como Superintendente no he participado en contrataciones de persona alguna; en Lima ni en provincias. No existe ningún desbalance patrimonial. Las remuneraciones de mi esposo y las mías constituyen nuestros ingresos familiares y es el sostén de nuestro hogar”, mencionó en su cuenta oficial de X.

Asimismo, destacó que sus declaraciones juradas “provienen del ingreso de la sociedad conyugal; los cuales no solo pueden, sino que deben ser corroboradas con todas las declaraciones juradas presentadas a lo largo de todos mis años en el ejercicio público”.