Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y Roxana del Águila: ¿cuál sería el proceso legal y años de prisión que podrían afrontar?

La exjefa de Migraciones, el presentador de televisión y la fiscal afrontan serias acusaciones. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y Roxana del Águila son algunos de los nombres que en los últimos días han generado el foco mediático. El conductor de televisión, la fiscal superior especializada en delitos de lavado de activos y la exsuperintendente de Migraciones han sido acusados de ser parte de una trama de presunto tráfico de influencias. En diálogo con Infobae Perú, el penalista Elvis Salvatierra brindó detalles de cuál sería el destino y años de prisión que podrían afrontar.

De acuerdo al abogado, de confirmarse los delitos de tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos que se le atribuyen al presentador de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, afrontaría una pena mínima de 17 años y una máxima de 29; mientras que el ilícito atribuible a la fiscal y a la exjefa de Migraciones sería el de cohecho pasivo y se sanciona de 5 a 8 años de pena privativa de libertad. En el caso de la magistrada, también debería ser inhabilitada de sus funciones.

Al respecto, el especialista en derecho penal del Estudio Ugaz Zegarra precisó que la “Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público puede disponer la suspensión de las labores de la fiscal Elizabeth Peralta”. Recordó que el Ministerio Público dio a conocer que había alertado de las declaraciones expuestas en medios de comunicación ante el organismo.

Sobre la alerta realizada por Migraciones contra la fiscal y el presentador de televisión, mencionó que, “en caso exista una fuga del país, se puede requerir a través de la cooperación internacional la extradición. Sin embargo, para prevenir este eventual escenario, es posible requerir el impedimento de salida del país”.

Documento de Migraciones

Cabe mencionar que, hasta el momento, no se ha formalizado una investigación en contra de los implicados; por lo que se está a la espera de las acciones que determinará la fiscalía. No obstante, de acuerdo al dominical Panorama, se iniciarán diligencias contra Peralta y Hurtado por el presunto soborno de un millón de dólares.

En ese sentido, José Manuel Espinoza Vin será el fiscal encargado de investigar a Andrés Hurtado y sus posibles vínculos con otras autoridades como Roxana del Águila; Walter Ríos, expresidente de la Corte del Callao y líder de Los Cuellos Blancos del Puerto, y la actual presidenta de la Corte de Lima, María La Rosa Sánchez.

Mientras que a la fiscal Elizabeth Peralta deberá investigarla un fiscal supremo que será revelado en las próximas horas. Como se recuerda, Espinoza no puede investigar a Peralta debido a que tiene una menor jerarquía.

Descargos de Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y Roxana del Águila

Ante las acusaciones, el conductor de televisión Andrés Hurtado evitó referirse a profundidad sobre las acusaciones en su contra, pero anunció que se alejará temporalmente de su programa. “Voy a despedirme por unos dos o tres sábados. Me tomaré un tiempo para dedicarme a los temas que están en cuestión. No voy a tocar mi programa para ventilar casos. Agradezco a mi casa Panamericana TV por permitirme ausentarme unos sábados. Pronto regresaré para hacer feliz a la gente”, declaró.

Andrés Hurtado anuncia su alejamiento de la televisión tras difundirse graves denuncias en su contra. | Panamericana TV.

Posteriormente, el canal reveló que su salida no fue una decisión personal, sino que fue impuesta por los directivos. “Panamericana Televisión suspendió temporalmente a Andrés Hurtado, conductor del espacio televisivo de los fines de semana ‘Sábado con Andrés’, quien se despidió de su público agradeciendo por haberlo acompañado durante estos 10 años de emisión ininterrumpida”, señalaron en su página web.

Por su parte, la fiscal Elizabeth Peralta rompió su silencio en entrevista con Contracorriente. Aunque reconoció haber tenido una amistad con el comunicador, descartó estar involucrada en ilícitos. En relación con la fotografía en la que se le ve junto a los hermanos Siucho, investigados por lavado de activos, sostuvo que fue una coincidencia, pues los encontró en la vivienda del cómico sin saber quiénes eran.

“Él (Andrés Hurtado) me llama y me dice: ‘Vente a mi casa’. Cuando llego (a su casa), encuentro a dos señores, soy fiscal de lavado de activos, pero yo no sabía que eran los señores Siucho. Yo no sabía que ellos estaban siendo investigados, lo desconocía. Yo he ido, prácticamente, a una emboscada de Andrés Hurtado”, manifestó.

Fiscal reconoció ser amiga de Andrés Hurtado, implicado en presuntos delitos de tráficos de influencias. | Contracorriente

Por último, Del Águila optó por referirse a través de sus redes sociales. Ante la fuerte revelación, la exfuncionaria sostuvo que “la distorsión maliciosa y difamatoria involucrando mi buen nombre, trayectoria y reputación como funcionaria, en hechos colaterales ilegales en los que no soy parte; tendrán que ser investigados y sancionados”.

Además, mencionó que “la atención de una solicitud y el reclamo por la demora la solicitud de un ciudadano es su derecho. El ser atendido en el marco de la ley es una obligación y no un delito”. Ante las posibles reuniones que habría tenido con el excómico, declaró que “un almuerzo no me hace cómplice o parte de negociaciones de otra índole e inimaginables para mí”.