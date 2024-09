Melissa Paredes acusa a Rodrigo Cuba de quedarse con su mascota tras divorcio: “Encima la regaló”

Melissa Paredes confiesa que Rodrigo Cuba se quedó con su mascota tras divorcio | Hoy es Domingay - Youtube

Melissa Paredes sorprendió nuevamente a sus seguidores al revelar un aspecto poco conocido de su mediática separación de Rodrigo Cuba, con quien puso fin a su matrimonio de manera exprés en noviembre de 2021. Según la exconductora de ‘América Hoy’, el futbolista se quedó con una de sus mascotas, una gata llamada Sheccid, pese a que ella era la legítima dueña del felino.

Como se recuerda, en octubre de 2021, Melissa Paredes fue grabada por las cámaras de Magaly Medina besándose con su entonces compañero de baile, Anthony Aranda, al interior de una camioneta. Tras la difusión de estas imágenes, Rodrigo Cuba aceleró los trámites de divorcio y la exmodelo abandonó el departamento donde convivían.

Según recordó la expresentadora, ese día se retiró del lugar con algunas de sus pertenencias y dos de sus mascotas: un perro llamado Brandy y un gato llamado Copito. Sin embargo, su gata Sheccid no corrió con la misma suerte, ya que permaneció en el inmueble con Rodrigo Cuba.

La gata de Melissa Paredes, llamada Sheccid, se quedó en el departamento de Rodrigo Cuba. X/@melissa_paredes

Rodrigo Cuba regaló el gato de Melissa Paredes

En el podcast ‘Hoy es domingay’, Melissa Paredes manifestó su frustración al revelar que, a pesar de haber solicitado repetidamente la devolución de su gata Sheccid, Rodrigo Cuba nunca se la entregó. Y no solo eso, la exmodelo mencionó su exesposo regaló su mascota a una tercera persona, por lo que actualmente el paradero del felino es desconocido.

“No me la dieron nunca, se la quedaron y era mía, encima la regalaron. Era mi Sheccid, le puse ese nombre a mi gatita por un libro de Carlos Cuauhtémoc. No sé qué será de su vida. La regalaron a una chica que trabaja ahí con él (Cuba), en vez de dármela a mí, que yo la pedí mil veces. Perdí mil cosas, pero el gatito era mío. Digo, si no lo quieres, dámelo, devuélvemelo, aparte es mío”, señaló la exfigura de América.

Melissa Paredes revela su dolor por la pérdida de su gata Sheccid, quien fue regalada por Rodrigo Cuba a otra persona.

Debido al dolor por la ausencia de su gata Sheccid, Melissa Paredes señaló que decidió adoptar otra mascota, llamada Gatirena. “Mi hija le puso ese nombre. Yo amo a los gatos, me encantan porque son independientes y tienen su humor propio, son súper lindos por más que digan que son huraños”, añadió la exmodelo nacional.

¿Quién es la actual pareja de Rodrigo Cuba?

Después de divorciarse de Melissa Paredes, el futbolista Rodrigo Cuba inició una relación sentimental con Ale Venturo. Se trata de una empresaria que se dedica a la vida saludable, pues tiene un emprendimiento llamado La Nevera Fit, que se encuentra en Miraflores, Surco y La Molina.

Luego de divorciarse de Melissa Paredes, Rodrigo Cuba inició un romance con Ale Venturo.

A pesar de haber estado juntos solo cuatro meses, Ale Venturo quedó embarazada de Rodrigo Cuba. La empresaria dio a luz el 29 de enero de 2023. Desde entonces, la pareja ha consolidado su relación, viviendo juntos con su hija en común y la primera hija de la rubia.

Ahora que Melissa Paredes se ha casado con Anthony Aranda, muchos se han preguntado si Rodrigo Cuba y Ale Venturo le seguirán los pasos. No obstante, la pareja ha dejado en claro que el matrimonio no está entre sus planes. Ambos expresaron que están felices viviendo juntos con su hija y disfrutan de su relación sin la presión de una boda.

Ale comentó en sus redes sociales: “Sería lindo en algún momento, pero ahorita ni siquiera podemos”. La empresaria también sorprendió al confesar una razón inesperada para no apresurarse en casarse: “Me daría bastante vergüenza casarme y hacer los bailes. Vomito de los nervios, no puedo”, dijo entre risas, a lo que Rodrigo Cuba estuvo de acuerdo, aunque bromeó que su reacción será muy distinta cuando llegue el momento: “Cuando se dé, van a ver su reacción”.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo revelaron los motivos por el que no quieren casarse. | Instagram.