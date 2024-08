Rodrigo Cuba y su tajante respuesta sobre boda de Melissa Paredes con Anthony Aranda: “Nada que decirle”

Las primeras palabras de Rodrigo Cuba tras boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda. | Willax

Melissa Paredes y Anthony Aranda se casaron finalmente el pasado sábado 3 de agosto, en una íntima ceremonia realizada en una hacienda de Pachacamac. Mientras ambos celebraban su unión en matrimonio, siendo la segunda vez para la actriz, Rodrigo Cuba, su exesposo, fue visto en una reunión con Ale Venturo, su actual pareja.

A pesar del ambiente festivo, el futbolista del Sport Boys lucía notablemente desanimado. El programa ‘Amor y Fuego’ aprovechó la ocasión para intentar obtener alguna declaración del pelotero sobre el día especial de la madre de su hija. Un reportero se le acercó cuando este salía del local.

La respuesta de Rodrigo Cuba

Como se sabe, la heredera del deportista, fruto de su relación con la actriz y exchica reality, asistió al matrimonio de su madre con el popular ‘Activador’, por lo que él aprovechó el tiempo para divertirse. Con la intención de obtener una reacción, el hombre de prensa lo abordó en plena vía pública.

Las primeras palabras de Rodrigo Cuba tras boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda. | Captura/Willax/Instagram

“Para ‘Amor y Fuego’, Rodrigo. ¿Qué le puedes decir a tu exesposa, la mamá de tu hija? Hoy es un día muy especial para ella”, preguntó insistentemente el reportero, persiguiendo al futbolista mientras este intentaba esquivar las cámaras.

La respuesta del popular ‘Gato’ fue breve y tajante: “No tengo nada que decir. Creo que ya les dije, no tengo nada que decirle”. Con estas palabras, dejó claro que no tenía intención de comentar sobre el segundo matrimonio de su exesposa, optando por mantenerse al margen de la situación.

Su respuesta directa dejó entrever su deseo de mantener su vida personal alejada del escrutinio público, especialmente en lo que respecta a la nueva relación de su expareja, luego del episodio de infidelidad que él afrontó.

Rodrigo Cuba desanimado mientras Melissa Paredes se casaba. | Willax

Melissa Paredes habla de su boda

Melissa Paredes y Anthony Aranda decidieron mostrar al público las fotografías oficiales de su reciente matrimonio, revelando la felicidad y los mágicos momentos vividos en su día especial. La actriz utilizó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje romántico que conmovió a sus seguidores.

En el post de Instagram, la joven expresó sus sentimientos y experiencias durante la ceremonia. “Y llegó el momento que tanto anhelamos. Estamos muy felices de ser esposos”, redactó. Además, compartió sus deseos para el futuro con el bailarín, subrayando su compromiso mutuo.

“Es que todo fue perfecto, y así queremos que sea el resto de nuestros días casados. Es algo que nos hemos propuesto juntos. Sé que con Dios todo es posible y también ser mejores cada día. Somos esposos y estamos más que felices”, agregó.

Rodrigo Cuba no fue invitado a boda

Días antes del matrimonio, Melissa Paredes fue consultada sobre la posible inclusión de Rodrigo Cuba, su primer esposo, en la lista de invitados. La actriz y exparticipante de programas reality aclaró que ni el futbolista del Sport Boys, ni su novia Ale Venturo recibirían una carta de ellos, ya que la ceremonia sería un evento íntimo, reservado solo para familiares y amigos cercanos.

Con la confirmación del enlace matrimonial, los seguidores de la pareja de bailarines se volcaron a las redes sociales para saber qué hacían sus ídolos. Según su cuenta de Instagram, el jugador de la Liga 1 disfrutaba de un sábado tranquilo y agradable. Horas después fue visto asistiendo a una fiesta con su círculo cercano.

En las publicaciones, se les veía en un ambiente relajado y divertido. El ‘Gato’ compartió imágenes de su nueva pareja jugando al fútbol, donde incluso anotó un gol. La atmósfera era de completa relajación y disfrute, demostrando que ambos estaban pasando un momento agradable y despreocupado.

Esto hacían Rodrigo Cuba y Ale Venturo mientras Melissa Paredes y Anthony Aranda se casaban. | Instagram