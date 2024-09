Eduardo Salhuana rechazó nuevo desembolso para Petroperú: “Pudo destinarse a atender incendios forestales, salud u otros temas”

Titular del Parlamento se mostró en contra de la decisión adoptada por el Ejecutivo. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

A través del Decreto de Urgencia 013-2024, el Gobierno de Dina Boluarte oficializó un nuevo salvataje de 750 millones de dólares a la empresa estatal Petróleos del Perú, conocida como Petroperú, con el objetivo de “superar la coyuntura económica”. La medida fue cuestionada por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.

En diálogo con RPP, el integrante de Alianza para el Progreso (APP) mencionó que es necesario tomar decisiones en torno a la compañía, pues los constantes apoyos financieros hacia la empresa petrolera estatal suman cerca de 8 mil millones de dólares y “esos recursos se podrían haber destinado a educación, salud, irrigaciones, proyectos productivos que tanto necesitan y en este momento, por ejemplo, para atender los incendios forestales, problemas de sequía, de estrés hídrico en la Amazonía”. “Tenemos serios problemas y no hay aviones, no hay helicópteros, no hay capacidad operativa”, acotó.

Como se recuerda, los incendios forestales reportados a nivel nacional son de suma preocupación. No solo impacta en la salud de los pobladores, sino que generan graves consecuencias en la biodiversidad de la flora y fauna.

Foto: Aidesep

De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en el país existen más de 90 incendios forestales activos, los cuales han dejado un saldo, hasta la fecha, de al menos 10 fallecidos y más de tres mil hectáreas naturales consumidas.

Según el mapa en tiempo real del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), hay más de 17 mil focos de calor a nivel nacional. En Amazonas hay 395 focos de calor, en Apurímac 56, Arequipa 23, Cajamarca 506, Ayacucho 123, Cusco 342, Huánuco 2181 y Áncash 411.

Cabe mencionar que aunque el premier Gustavo Adrianzén asegure que el origen de los incendios forestales es humano, pues se trataría de prácticas ancestrales, para el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrologíea (Senamhi) está relacionado con condiciones atmosféricas tales como temperaturas elevadas del aire, baja humedad relativa, días consecutivos sin lluvia, precipitaciones, dirección y velocidad del viento.

Incendios forestales activos en Perú (Foto FCDS Perú/ Serfor)

“Asumimos la responsabilidad”

Sobre el salvataje, Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, defendió la medida e indicó que el Ministerio de Econonía asumirá las obligaciones de un préstamo para capital de trabajo a favor de Petroperú.

A través de la red social X, el titular de la PCM resaltó las principales disposiciones de este dispositivo. En ese sentido, remarcó que se busca “enfrentar la difícil situación de Petroperú, garantizando su estabilidad financiera y el suministro de combustibles en todo el país, mediante una nueva gobernanza”.

“Este Gobierno está asumiendo la responsabilidad de recuperar Petroperú, una situación heredada de gestiones anteriores”, indicó.

Fotografía de archivo del 17 de junio de 2024 del presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, durante una rueda de prensa en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Añadió que el proceso de reestructuración comprende medidas como la reducción de gastos de la empresa en un 10 % durante el período septiembre-diciembre de este año y en un 30 % en 2025. Además, que la agencia estatal Proinversión se encargará de la venta de los inmuebles que no son necesarios para la actividad petrolera.

En ese sentido, ratificó que se hará una reestructuración de la empresa, que será supervisada por una oficina externa de gestión de proyectos para diseñar y gestionar el proceso de transformación integral, cuyo proveedor será privado y contará con facultades de representación legal. También que se ha decidido ampliar el plazo para las operaciones con garantía de endeudamiento de la petrolera hasta el 31 de julio de 2025.

En la víspera, la presidenta Dina Boluarte afirmó que no privatizará Petroperú porque cumple un papel estratégico en la distribución de combustible a todo el país, especialmente a zonas alejadas. “Es la única empresa que abastece de combustible a zonas como Purús y Güeppí, donde las empresas privadas no llegan. Es nuestra responsabilidad garantizar que el combustible llegue a los lugares más remotos de nuestra patria”, aseveró.