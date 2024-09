Carlos Sadness, el reencuentro con el público, los artistas nacionales y su amor por el Perú

Carlos Sadness vuelve a Perú para presentar nuevo disco.

Carlos Sadness es uno de los artistas españoles que prepara su regreso a nuestro país para un show que recargará de música a todos sus seguidores. El cantante y también ilustrador vuelve a nuestro país como parte de su gira ‘Latinoamérica Mágica’, en donde presentará su quinto álbum llamado ‘Realismo Mágico’.

El artista internacional prepara su llegada para dar su concierto el próximo 2 de octubre en el Centro de convenciones de Barranco. Al respecto, Carlos conversó con Infobae Perú y contó cuáles son sus expectativas con su próximo show.

“Súper feliz porque Lima es una de las ciudades donde más gente me escucha, así que contento por eso. Todos los conciertos han sido muy especiales, conozco gente bellísima, la gastronomía es la mejor de Latinoamérica o del mundo, me atrevo a decir, todo suma en positivo para que sea una de las fechas que más ganas tengo de vivir”, comentó emocionado.

¿Por qué eligió Perú?

Carlos Sadness confiesa que desde la primera vez que vino a nuestro país tuvo mucho público a la expectativa, razón por la que le gusta volver. Además, se enteró de que ganó un Latin Grammy mientras estaba dando un concierto en nuestro país, por lo que le tiene gran cariño a esta ciudad. Incluso, viajó al interior del país y se enamoró de los paisajes.

“Tengo muchos recuerdos de Perú, hay un concierto que fue superbién en mi segunda visita, hubo mucha gente, la primera había sido en la noche de barranco, muy pequeñito y se agotó enseguida, tengo ese recuerdo de un show para mucha gente y esa noche gané un Latin Grammy estaba en el concierto. Tengo el recuerdo de tocar en el Selvámonos en Oxapampa y todo el viaje hasta ese lugar. Todo tipo de paisajes.”, acotó emocionado.

Resalta que Perú está en su lista porque hay mucha gente de aquí que lo escucha. Por eso, no dudó en darle una fecha de show a nuestro país. “Perú es uno de los países donde más se me escucha. En Spotify, Lima está entre las 8 ciudades donde más gente me escucha. Siempre he visto mucha actividad en redes sociales, cuando cuelgo un post o subo alguna cosa, muchos comentarios de cuando vuelves a Perú. Ahí vemos qué país es más activo”, relata a Infobae Perú

Aunque viene a presentar un disco nuevo, Carlos Sadness confiesa que este solo es el medio para reencontrarse con sus fans de nuestro país, por lo que en su repertorio también tocará sus canciones clásicas. “Voy con un disco nuevo, lo que más me gusta es recuperar las canciones que le gustan a la gente. Con la excusa del disco nuevo es que voy a Perú, pero la idea es tocar gran parte del repertorio que la gente conoce y presentar lo nuevo”, relata.

Además, Carlos confiesa que el público peruano le gusta mucho. Destaca que aunque son muy pasionales con la música del artista que se presenta, la cuota de respeto siempre está presente, por lo que se muestra muy feliz con ello.

“El público peruano es como muy pasional, pero muy educado. Me acuerdo que la primera vez que fui a Perú, la gente me esperó en el aeropuerto y estaban todos como en fila, como que no discutían entre ellos, muy educados entre ellos, me llamó mucho la atención, gente muy pasional, muy respetuosa. Fue algo muy bonito. En los conciertos, también evidencié el respeto”, recuerda con emoción.

Adrián Bello está en su radar

Aunque Carlos Sadness es español, también ha llegado a sus oídos música de artistas peruanos. Respecto a esto, el cantante confiesa que le han hablado mucho de Adrián Bello. Incluso, relata que el meme viral de Tito Silva también llegó a escucharlo. “Me hablan mucho de Adrián Bello. Tengo un guitarrista que trabaja conmigo. También he escuchado el meme del pionono de vitrina”, señala entre risas.

Cuando fue consultado sobre la posibilidad de trabajar con algún artista nacional, no cerró la posibilidad de que sea la pareja de Bruno Ascenzo: “Podría ser Adrián Bello”.

Carlos Sadness en Lima

Carlos Sadness se presentará en Lima el próximo 02 de octubre en el Centro de Convenciones de Barranco. El artista espera reencontrarse con su público peruano y llenar el local. Las entradas están a la venta en Joinnus y los precios son de S/179 en Preferencial y S/239 en VIP.

