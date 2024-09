Magaly lanzó advertencia por especulaciones de corrupción de su esposo: “Como abogado sabe como defenderse”

Magaly Medina lanzó advertencia por especulaciones de corrupción sobre su esposo. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la última emisión de Magaly TV La Firme, este 11 de setiembre, la conductora Magaly Medina dedicó los primeros minutos de su programa a defender a su esposo, Alfredo Zambrano, en medio de una serie de especulaciones que lo vinculan a supuestos actos de corrupción.

En redes sociales, algunos usuarios han acusado al notario de haberse enriquecido durante la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sugiriendo un vínculo con el escándalo de tráfico de influencias que involucra al expresentador de Panamericana Televisión, Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’.

Visiblemente enfadada, la comunicadora rechazó categóricamente estas insinuaciones y afirmó que no tiene ningún vínculo con personas relacionadas con actos delictivos. “Ahora resulta que todo el mundo en este país es rico gracias a Chibolín. Que Chibolín se haya enriquecido, no sé de qué forma, eso tendrán que investigarlo las autoridades. Eso no significa que otras personas, que no teníamos ningún vínculo con él, nos hayamos enriquecido”, expresó la conductora con firmeza.

Durante su intervención, Medina enfatizó que su carrera en el entretenimiento, que ya suma 27 años, ha sido completamente limpia y transparente, y que quienes no pueden encontrar fallas en su trayectoria buscan atacar a quienes están a su alrededor.

“Yo hago entretenimiento, lo he hecho desde hace 27 años, mi carrera es limpia y transparente. La gente es tan malvada, tan cobarde, que al no poder tirarme abajo, buscan hacerle daño a otras personas. Quieren enlodar a alguien cercano a mí, y eso no lo voy a permitir”, declaró con determinación.

Magaly también aprovechó para dejar claro que nunca se involucraría, ni en lo personal ni en lo profesional, con alguien involucrado en actos ilícitos. “Nunca me hubiera unido a un corrupto ni a ningún delincuente. Las redes sociales están llenas de monitos ignorantes que, sin investigar, sin preguntar, empiezan a tirar barro. Respeto a la gente en redes, pero nunca me hubiera asociado a delincuentes, ni en el amor, ni en la amistad”, afirmó, lanzando una dura crítica a quienes difunden rumores sin pruebas.

Magaly Medina lanza advertencia a sus detractores.

Finalmente, Medina lanzó una advertencia a quienes intentan manchar la reputación de su esposo, asegurando que, aunque ella puede defenderse públicamente, Zambrano, como abogado y notario, tiene sus propios métodos para protegerse.

“Yo me puedo defender mediáticamente, pero mi esposo no. Como abogado y notario tiene formas de hacerlo”, puntualizó la conductora, dando a entender que no permitirá que estos ataques queden sin respuesta.

Magaly Medina habla del lujoso regalo que le hizo Andrés Hurtado

Hace poco, Magaly Medina fue contundente al negar cualquier vínculo cercano con Andrés Hurtado. Ella aseguró que la costosa cartera Gucci no tuvo ningún significado importante para ella. La periodista también aprovechó para aclarar qué hizo con el regalo, respondiendo a las críticas que surgieron tras el reciente escándalo de Hurtado sobre tráfico de influencias y cohecho. En su momento, la conductora recibió el regalo durante una transmisión en vivo y, visiblemente sorprendida, mostró el diseño del accesorio a su audiencia.

Magaly también explicó lo que hizo con el lujoso accesorio, revelando que lejos de conservarlo, decidió sortearlo entre sus seguidores en redes sociales. La conductora dejó claro que no tenía ningún interés en quedarse con un regalo que no le significaba nada. “No me quise quedar con eso. Los regalos los recibo de quien yo quiero y me quedo con los regalos que aprecio, pero no de la gente de la farándula”, afirmó Medina.

Magaly Medina envía indirecta a Rodrigo González en relación con su vista a programa de Andrés Hurtado. ATV.