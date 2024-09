Reportero de Magaly Medina cuenta cómo inició el romance entre Priscila Mateo y Julián Zucchi: “Él le insistía”

Reportero de Magaly Medina cuenta cómo inició el romance entre Priscila Mateo y Julián Zucchi | Puro Floro

El inicio del romance entre Julián Zucchi y Priscila Mateo, exreportera de ‘Magaly TV La Firme’, ha sido un misterio envuelto en especulación. Pero ahora que la comunicadora ha renunciado al programa de espectáculos, su excompañero John Tirado ha decidido romper el silencio, revelando detalles sorprendentes y hasta ahora desconocidos sobre su relación sentimental.

En el podcast ‘Puro Floro’, el periodista admitió que ya sabía sobre la relación entre Priscila Mateo y Julián Zucchi mucho antes de que el programa ‘Amor y Fuego’ los captara besándose en una discoteca. Según contó John, fue precisamente su compañera quien le reveló que estaba saliendo con el argentino durante una conversación íntima que tuvieron en un café cercano al canal de ATV.

“Ella y yo teníamos una confianza particular de amigos que se contaban cosas personales, muy personales. Ella me dijo que tenía algo que contarme, me dijo que estaba conociendo a alguien. La felicité, pero ella me dijo que antes le preguntara quién era. Me sorprendí porque ella tenía una línea muy marcada: no podemos pasar el límite, que es la farándula. Me dijo que era un chico muy lindo, que era mayor que ella y que era del medio”, señaló el reportero.

John Tirado habló sobre sus conversaciones privadas con Priscila Mateo. Captura/Puro Floro

John Tirado indicó que, en un principio, creyó que su excompañera estaba en salidas románticas con ‘Paco’ Bazán. Sin embargo, Priscila Mateo respondió que él no era su nueva pareja, por lo que el reportero continuó lanzando nombres al azar. Después de un rato, la periodista reconoció que estaba de novia con Julián Zucchi.

“Yo me quedé helado porque sentí que no era la forma. Me preocupé, y se lo dije, por la reacción que podía tener la jefa (Magaly Medina). Le dije que no sabía cómo la jefa iba a reaccionar, pero yo le di mi respaldo. Le dije que se tranquilizara y que no se preocupara”, manifestó Tirado.

Priscila Mateo renunció a 'Magaly TV La Firme' después de dos años de trabajo. Instagram/priscilamateog

¿Cómo inició su romance?

John Tirado relató que Priscila Mateo le contó en su momento que ella y Julián Zucchi se conocieron por primera vez cuando la comunicadora visitó su casa, en enero de 2024, para realizar un reportaje sobre su nuevo departamento de soltero. Aunque la química fue instantánea, la periodista rechazó las salidas del argentino porque sabía que no sería apropiado tener una cita con un personaje de la farándula.

“Ella me dijo que se conocieron el día de la entrevista y que Julián le insistió y le insistió para conocerse, pero ella se negaba. Pero tras escuchar los consejos de sus amistades, ella decidió darle una oportunidad y le cayó súper bien. Incluso me contó que hicieron una parrilla, pero que no había pasado nada [ese día] porque era muy pronto, y ella quería estar segura de la persona que metía en su vida”, recordó el reportero de ATV.

Reportero de 'Magaly TV La Firme' dio detalles sobre el inicio de la relación de Julián Zucchi y Priscila Mateo.

John Tirado aclaró que, a medida que la relación entre Priscila Mateo y Julián Zucchi avanzaba, le sugirió a su entonces compañera que informara a Patrick Llamo, productor general de ‘Magaly TV La Firme’, y a Magaly Medina sobre su romance. “Ella me dijo que sí, que no me preocupara, que ya estaba en conversaciones para decírselo”, sostuvo.

Magaly Medina se enteró del romance por ampay

El reportero indicó que Priscila Mateo se fue a Europa como parte de su trabajo periodístico, por lo que retrasó su conversación con Magaly Medina y el productor Patrick Llamo. Al regresar a Lima, el programa ‘Amor y Fuego’ anunció que tenía imágenes comprometedoras de Julián Zucchi con una misteriosa mujer. Dicho avance promocional tomó por sorpresa a todos los reporteros, incluida a la ‘Urraca’.

“Yo fui la primera persona que le alerté a Priscila por ese ampay que salió en el programa de Rodrigo González. Justo estaba mi sitio y Chiki, que suele ver todos los programas, estaba ahí. Yo le grité: ¡Priscila, ven! Ella vino y se quedó impactada. El temor post-ampay era qué iba a decir Magaly, yo le seguí dando mi respaldo”, agregó John Tirado.

Priscila Mateo denunció un clima laboral tóxico en ‘Magaly TV La Firme’, luego que se hiciera público su romance con Julián.