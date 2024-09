Magaly Medina enfurece con Julián Zucchi por acusarla de ser una madre ausente: “Tú no me conoces”

Magaly Medina responde ante la acusación de Julián Zucchi de ser una madre ausente: “Tú no me conoces”. ATV.

En el reciente programa de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora le respondió fuerte y claro a Julián Zucchi, tras acusarla de haber utilizado a su exreportera Priscila Mateo para generar contenido para su programa, debido a que es su pareja.

Mediante un video en vivo, el exparchis comentó que Magaly Medina no protege a su equipo de trabajo como sucedió con Priscila Mateo. Y en vez de ayudarla, no se habría expresado de una forma correcta de ella, llegando tal punto de ejercer bullying contra ella, afectando negativamente tanto a su reportera como a su familia.

“Da una noticia que no tiene sentido, que no le interesa a nadie, más salir a inflar el pecho y decir ‘soy mamá gallina’. Déjame decirte que no estás defendiendo a nadie, lo único que hiciste es hacerle bullying a tu ‘hijita’ que tanto quieres y burlarte de ella en televisión nacional”, manifestó.

Además, Julián Zucchi cuestionó que Magaly Medina sea una ‘mamá gallina’, como se llama así misma porque es una figura materna ausente y que no tiene una buena relación con su único hijo, Gian Marco Mendoza.

“Si Magaly Medina fuera buena madre, estaría más presente con su hijo, se ve que Magaly y yo tenemos conceptos diferentes de ser una mamá gallina o un papá presente. Hay que saber bien cómo es la historia y cómo es uno como padre ¿no?”, dijo.

Por otro lado, comentó que la polémica periodista, en vez de proteger a su equipo de trabajo y en especial a las mujeres, se burla de ellas y permite que sus compañeros también hagan lo mismo.

“Para llenarse el pecho delante de tus televidentes diciendo que eres una ‘mamá gallina’ y tu forma de cuidar a tu hija es burlarte de ella en TV nacional y dejar que todos sus compañeros se burlen. No sé si eres una buena mamá gallina”, dijo.

Magaly Medina responde a Julián Zucchi

Magaly Medina no se quedó callada y le respondió a Julián Zucchi, indicando que en lugar de cuestionar su papel como madre debería analizar su comportamiento al no querer oficializar a su enamorada Priscila Mateo y dejarla muy mal a TV nacional. ”Cuestionar mi papel como madre para no cuestionar el comportamiento de poca hombría que tiene para con la reportera, eso parece bien bajo”, detalló.

Además, negó ser una madre ausente y señaló que su hijo hace mucho tiempo es independiente y tiene una vida lejos de los flashes y escándalos. Agregando que por decisión de él, no publica fotografías donde parece el comunicador para conservar una vida privada como lo desea.

“Hace mucho tiempo que mi hijo vuela solo y desde su bocota no tendría que pronunciarlo porque no me conoce. Él no vive en mi casa como mucha gente quiere opinar sobre lo que no conoce. Precisamente mi hijo siempre ha sido resguardado, su vida particular y privada totalmente resguardada, que ni pongo fotos con él, para evitar que un fantoche manche su nombre mencionándolo”, dijo.

Magaly Medina aclara que se burla de Julián Zucchi y no de Priscila Mateo

Por otro lado, Magaly Medina aclaró que en ningún momento se ha burlado de su exreportera Priscila Mateo, por el contrario, a quien va dirigido sus reportajes burlones y con un tono sarcástico es ala ctor Julián Zucchi.

“Sí, soy una mamá gallina y más engreída con mis dos reporteras por lo mismo jamás la sometería a burlarme de ella. De quien nos burlamos es de ti Julián Zucchi. Además, todas las notas son burlonas, irónicas, son así, ese es el estilo. La misma Priscila Mateo, sus notas son en ese estilo. Ese es el estilo del programa”, manifestó.

