Lucho Cáceres se pronuncia tras ratificación de sentencia contra Magaly: “No dejemos que exconvictos sigan delinquiendo”

Lucho Cáceres se pronuncia tras restablecerse sentencia contra Magaly Medina.

El Poder Judicial ha restablecido la sentencia original contra la periodista Magaly Medina, dictada el 7 de septiembre de 2023, que la condena a dos años de prisión suspendida y al pago de 70 mil soles por difamación agravada en perjuicio del actor Lucho Cáceres. La medida se hace efectiva tras la decisión de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, que revocó el habeas corpus otorgado a Medina el 9 de agosto de 2024.

La resolución de la instancia superior anula el recurso presentado por el abogado Iván Paredes Yataco, representante de la popular ‘Urraca’, que buscaba invalidar las sentencias previamente emitidas por el Primer Juzgado Penal Liquidador de Lima, la Novena Sala Penal Liquidadora de Lima, y la Sala Penal Transitoria. Este recurso se fundamentaba en la intención de anular las condenas impuestas por difamación contra la conocida conductora de televisión.

En su fallo, la Segunda Sala Constitucional estableció que la demanda de habeas corpus no estaba orientada a la protección de un derecho constitucional, sino a una revisión de la sentencia dictada. “No proceden las demandas de Habeas Corpus, cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Por eso se resuelve revocar la sentencia contenida en la Resolución N° Tres de fecha 9 de agosto de 2024″, indica el documento judicial.

Poder Judicial revoca el habeas corpus otorgado a Magaly Medina. (Foto: X)

Al respecto, Lucho Cáceres no se quedó callado y se pronunció a través de sus redes sociales. En una historia en su cuenta de Instagram, el actor compartió la noticia del restablecimiento de la sentencia contra Magaly Medina, ya que él la demandó por difamación agravada en el 2020.

En sus palabras, Cáceres la llamó exconvicta y señaló que esto es una manera de dejar claro que no se deben pasar por alto los delitos y que hay que defenderse cuando sea necesario.

“No normalicemos delitos, accionemos. No permitamos que exconvictos sigan delinquiendo impunemente haciendo mal uso de la libertad de expresión, difamando y tergiversando interés público con morbo público”, expresa su publicación.

Magaly Medina responde a Lucho Cáceres

En conversación con Infobae Perú, Magaly Medina señaló que su defensa no ha podido presentar algunas pruebas en su favor, por lo que considera que no ha tenido legítima defensa. Esta situación no ha sido de su total agrado.

“Hasta ahora no se pudieron exhibir las pruebas que mi abogado peleó por presentar. En un juicio el denunciado tiene derecho a una legítima defensa y no se puede condenar solo tomando en cuenta la versión del acusador. Eso me parece inaudito”, comentó en un inicio sobre la ratificación de su sentencia.

Por otro lado, respecto a la publicación de Lucho Cáceres, la figura de ATV mencionó que ha recibido insultos por parte de él en más de una ocasión. Además, reveló que su equipo de trabajo también ha recibido agresiones de su parte; sin embargo, el fallo es en su contra.

Poder Judicial ordenó restablecer condena por difamación contra Magaly Medina. (Foto: Composición)

“Él siempre me ha insultado de la peor manera y continúa haciéndolo. En mi equipo periodístico hemos recibido hasta golpes de ese hombre, pero resulta que a la que condenan es a mí. Eso no es justicia”, evidenciando su molestia con los resultados.