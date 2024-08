Pamela Franco responde sobre el beso que se dio con Christian Cueva y confirma que se siguen hablando

Pamela Franco responde sobre el beso que se dio con Christian Cueva en discoteca. Todo se filtra

Pamela Franco se encuentra en el centro de la atención mediática una vez más debido a su vínculo con el futbolista Christian Cueva. Después de mucho tiempo, la cantante regresó a la televisión nacional para brindar entrevistas. Una de ellas fue con Kurt Villavicencio, para su programa Todo se Filtra.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando el popular Metiche le recordó a Pamela Franco el ampay de Magaly Medina, donde se le ve supuestamente besando a Christian Cueva en una discoteca. Este video, que no tardó en volverse viral, fue una de las principales pruebas que los seguidores de la farándula han utilizado para sostener la hipótesis de que entre ambos hay algo más que una simple amistad.

La reacción de Pamela Franco ante esta pregunta fue desconcertante para muchos. Con una actitud despreocupada, respondió: “No me acuerdo y si no me acuerdo no pasó”, causando la risa de Yolanda Medina y la sorpresiva mirada del presentador ante el desinterés por el escándalo que generó aquella imagen.

En otro momento, Kurt Villavicencio no dudó en abordarla sobre los rumores que circulaban en redes sociales y medios de comunicación. Al ser cuestionada sobre la supuesta relación con el futbolista, Franco se limitó a responder: “Somos amigos, no has visto que nos seguimos en Instagram (...) Es mi vida privada, no voy a decir si estoy o no, porque a las finales todos especulan”.

Con esta respuesta, Pamela Franco intentó restar importancia al asunto, pero lejos de calmar las aguas, sus palabras generaron aún más curiosidad en el presentador, quien no dejaba de cuestionarla.

Pamela Franco se refiere a beso con Christian Cueva. Composición Infobae Perú

Pamela Franco confiesa que habla con Christian Cueva

Kurt Villavicencio le recordó a Pamela Franco que su vínculo con Christian Cueva data del 2018, año en que mantuvieron una relación extramatrimonial. A principios de 2024, la cantante aceptó este romance y declaró en una entrevista con María Pía Copello que nunca volvería con el futbolista, marcando un aparente punto final a su relación.

“(En el momento que dije eso) Yo estaba mal, o sea, nadie se pone a pensar que en ese momento no estaba bien emocionalmente, y bueno (ahora) nadie sabe lo que puede pasar más adelante porque tampoco puedo decir que no”, indicó Pamela Franco en conversación con Kurt Villavicencio. Al ser preguntada directamente si habla con él, la cantante respondió afirmativamente: “Sí, hablo con él”.

Pamela Franco se incomodó ante preguntas de Kurt Villavicencio. (Foto: Captura de Panamericana)

Previo a esta entrevista, Pamela Franco se presentó en el set de +Espectáculos para también presentar su musical junto a Yolanda Medina y Alma Bella. Esta oportunidad no fue desaprovechada por la conductora Jazmín Pinedo y también le hizo una serie de preguntas sobre Christian Cueva.

“Siento que no me puedo dar el lujo de parar, es parte de mi carrera, es lo que me toca, tengo que dar la cara, no puedo detenerme en casa, llorando. Siento que tengo que afrontar las cosas y seguir adelante”, empezó Pamela Franco notoriamente incómoda.

Consultada sobre cuándo oficializará su relación con el futbolista y qué título le pondría, la cantante indicó: “No quiero hablar de terceras personas, mi prioridad es mi hija. Lo que pase en mi vida personal, se verá. ¿Qué título le pondría a lo que tengo con Cueva? Título por qué, y no entiendo por qué tengo la obligación de decir qué pasa con mi vida amorosa, eso lo decido yo, y si decido hablar, eso parte de mí y de la otra persona que tendría que estar involucrada. Y de repente nunca pasa o si pasa, no voy a escupir al cielo. Ahora estoy centrada en otras cosas”.

Pamela Franco rompe su silencio sobre Christian Cueva. Más Espectáculos