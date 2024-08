Pamela Franco fue retirada del set de ‘Todo se Filtra’ por Yolanda Medina ante incómodas preguntas de ‘Metiche’

Yolanda Medina se pelea con Metiche y se lleva abruptamente a Pamela Franco del set. | Panamericana TV.

Pamela Franco, junto a sus compañeras de la agrupación de cumbia Alma Bella de Yolanda Medina, acudió al programa ‘Todo se Filtra’ para promocionar su nueva colaboración musical. Sin embargo, lo que prometía ser una entrevista amena tomó un giro inesperado cuando Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, la encaró sobre su relación pasada con el futbolista Christian Cueva.

Durante la conversación, el conductor de televisión no dudó en recordarle su controvertido pasado, insinuando que había sido “la amante” en la relación del deportista con Pamela López. La situación incomodó visiblemente a la cumbiambera, quien intentó mantener la calma mientras el conductor insistía en su punto. Ante la creciente tensión, Yolanda Medina decidió intervenir para defender a su compañera, poniendo un alto a las preguntas de Villavicencio.

“Kurcito, estás haciendo una fábula. Cada quien es dueño de sus acciones, no solo las mujeres, somos culpables de lo que le pasa a un matrimonio. Solamente chancan a Pamela, ya basta, estamos trabajando, somos mujeres trabajadoras y no vamos a venir a un programa para que me digas ‘amante’. ¡Ya basta, se acabó! Toda la vida me vas a lapidar”, expresó indignada la líder de Alma Bella, dejando claro que no toleraría más comentarios despectivos hacia su compañera.

Pamela Franco estuvo en Todo se Filtra.

A pesar de los intentos de Yolanda por cambiar el tono de la conversación, ‘Metiche’ continuó presionando a Pamela Franco, insistiendo en que ella tiene derecho a hablar por sí misma. Sin embargo, Yolanda rápidamente tomó las riendas nuevamente, diciéndole a Pamela que era mejor no seguir discutiendo el tema: “Contratos, mamita”, le sugirió, dejando entrever que la conversación debía enfocarse en asuntos laborales y no en su vida personal.

Pamela Franco, visiblemente incómoda, decidió seguir el consejo de Yolanda y optó por no decir más. En un giro abrupto, las integrantes de Alma Bella decidieron retirarse del set, dejando claro que no estaban dispuestas a seguir siendo parte de un programa que las atacaba de esa manera. Este gesto fue una muestra de solidaridad y protección hacia Pamela, quien había sido el centro de las críticas.

Antes de que salieran del set, ‘Metiche’ intentó detener a Pamela, tomándola de la mano y pidiéndole quedarse un momento más para hablar en privado. “Un ratito con Pamela, un ratito, pero por qué se la llevan...”, exclamó el conductor, mientras una de las jóvenes de Alma Bella la alejaba del brazo de Villavicencio. El intento del presentador fue infructuoso, y las integrantes de la agrupación abandonaron el programa visiblemente molestas.

Pamela Franco estuvo en Todo se Filtra.

Pamela Franco se pronunció sobre su romance con Christian Cueva

Pamela Franco apareció en vivo en ‘América Espectáculos’ para abordar los recientes rumores sobre su relación con Christian Cueva, luego de ser vistos besándose en una discoteca. Durante la entrevista, la cantante dejó claro que su enfoque principal es su hija y que no tiene interés en hablar de su vida personal o de terceros. “No entiendo por qué tengo que ponerle título a lo que pasa en mi vida amorosa y personal”, afirmó Pamela, señalando que su prioridad es su bienestar y el de su familia.

A pesar de la situación, Pamela dejó abierta la posibilidad de encontrar el amor nuevamente. Reconoció que, aunque ha pasado por un fracaso familiar, no se cierra a la oportunidad de ser feliz y conocer a alguien nuevo. “Por supuesto que no me voy a negar la oportunidad de ser feliz, de conocer a alguien o estar con alguien, si es lo que quiero”, comentó, subrayando su determinación de seguir adelante con su vida personal.

Pamela Franco dejó en claro que, aunque no está dispuesta a hablar públicamente sobre los detalles de su vida amorosa, tampoco se niega a seguir adelante y buscar la felicidad. Su mensaje fue claro: está enfocada en su hija y en ella misma, sin necesidad de dar explicaciones sobre su vida privada.