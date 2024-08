Gustavo Adrianzén adelantó que audios vinculados al ministro Juan José Santiváñez sobre cierre de la Diviac “serán desechados”

Premier Gustavo Adrianzén habló sobre los audios del ministro José Santiváñez sobre el cierre de la Diviac. TV Perú

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, rechazó la entrega de nuevos audios vinculados al titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez. En conferencia de prensa, sostuvo que el formato en el que fueron dados al Ministerio Público no es válido, por lo que se mostró confiado de que las mencionadas ‘pruebas’ serán desechadas por la entidad.

“Hoy día el ministro del Interior tuvo la gentileza de darnos una explicación de lo ocurrido al Consejo de Ministros. Él niega, en principio, que estos audios sean auténticos y, en segundo lugar, nos ha hecho ver algo que procesalmente a mí me llamó mucho la atención. Dice que los señores se presentaron con usb y cuando uno hace peritaje solo puede hacerlo de la matriz, no puedes hacerlo de copias; no hablo de la manipulación ni demás, sino que el peritaje le corresponde al original”, mencionó.

En ese sentido, insistió en que no serán procesadas. “Si usted me pregunta, yo puedo anunciar ahora mismo, porque eso va a ocurrir, que se van a desechar esas pruebas y va a ocurrir en este proceso como en otros tantos procesos anteriores de diferentes materias”, declaró y aclaró que su designación fue propuesta de él y no de la jefa de Estado: “La Constitución dice que el presidente del Consejo de Ministros propone y ella designa. En el caso de Santiváñez fui yo quien lo propuso y la señora presidenta quien lo ratificó y eso se hizo cumpliendo estrictamente el mandato constitucional”.

Premier se refirió a los audios vinculados al titular del Ministerio del Interior. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón / PCM / Mininter

¿Qué dicen los audios vinculados a Juan José Santiváñez?

El abogado José Carlos Mejía, representante del capitán Junior Izquierdo, conocido como agente ‘Culebra’, entregó cinco audios en los que Juan José Santiváñez habría confesado los supuestos requisitos que le pidió el gobierno de Dina Boluarte para su designación en el Ministerio del Interior, lo cual incluye la desactivación de la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

“Este le dice a mi patrocinado textualmente dos puntos concretos: en primer lugar, le dice que él, para acceder al puesto de ministro, le solicitaron que desactive la DIVIAC. ‘Cerrar DIVIAC’, esas fueron sus palabras exactas”, declaró el abogado durante una entrevista difundida en RPP.

“Aparentemente, quien le pide eso, según sus propias palabras, es la persona que le invita a ser ministro, que es la presidenta de la República. Son palabras del propio Santiváñez: fue la presidenta. Esa primera información sale de su propia boca, ni siquiera es interpretación de mi patrocinado”, añadió.

Fuente: RPP

Como se recuerda, el pasado 30 de marzo, la DIVIAC y el Eficcop allanaron de manera sorpresiva la casa de la presidenta, como parte de una investigación preliminar por posible enriquecimiento ilícito. El operativo fue liderado por el coronel Harvey Colchado, entonces jefe de la unidad policial. La medida habría incomodado en sobremanera a la jefa de Estado.

Tan es así que, posteriormente, Colchado fue suspendido temporalmente de su cargo y sometido a un procedimiento administrativo disciplinario por presunta infracción grave y muy grave. Además, el Ministerio del Interior anunció la desarticulación de la unidad de la PNP al alegar duplicidad de funciones con otras divisiones. Tras conocerse la decisión del gobierno de intervenir el grupo especial, el exministro Mariano González declaró que se trata de “una clarísima obstrucción a la justicia por parte del Ejecutivo”.