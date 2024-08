La Sociedad Médica Peruana-Americana desmiente al ministro de Salud y afirma que no participarán en examen de Serums

- crédito composición Infobae Perú / difusión / Andina

La Sociedad Médica Peruana-Americana (PAMS por sus siglas en inglés) desmintió al ministro de Salud, César Vásquez, quien había asegurado que esta institución iba a participar en el examen del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums).

Como se sabe, diversas universidades desistieron de participar en la próxima evaluación, ya que cuestionan que no se esté cumpliendo realmente con los requisitos esenciales de calidad.

“Los únicos que descalifican son los que sienten que están perdiendo la oportunidad de seguir ganando millones con este examen”, manifestó Vásquez en referencia a los decanos de las instituciones de educación superior, en diálogo con Canal N.

En esta misma entrevista aseguró que el Minsa había convocado a profesores, incluyendo a los que pertenecen a la Sociedad Médica Peruana-Americana, además de médicos docentes y especialistas de salud comunitaria de Estados unidos y otros países. “Van a venir a reportar la calidad técnica en este examen”, aseveró.

“Más de 6.400 médicos jóvenes que hasta ahora se han inscrito a esta convocatoria, tengan la seguridad de que el examen tendrá un alto de rigurosidad técnica y sobre todo, un alto nivel de transparencia que no había antes, porque antes no se convocaba a contraloría, no se convocaba a Defensoría del Pueblo, solo en algunos casos y por momentos específicos a lo que es Fiscalía de prevención del delito”, agregó.

Por otro lado, se dirigió directamente al decano del Colegio Médico del Perú y le advirtió que deje de “mandar cartitas a Contraloría General, a Fiscal, que nosotros ya lo hemos hecho de oficio”.

Asimismo, precisó que en esta ocasión iban a participar de la evaluación para el Serums “órganos de control en todos los lugares donde se van a tomar los exámenes, el mismo comité central”, por lo que iba a haber “calidad garantizada”.

“Los buenos médicos y están en los hospitales y trabajan muchos para el Minsa y con ellos vamos a trabajar, junto con profesionales de otros países”, dijo a Canal N.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia son algunas de las instituciones que han declinado su participación. Anteriormente, precisamente el 13 de agosto, el Minsa había convocado a profesionales de universidades no licenciadas por Sunedu como Telesup, la Universidad Alas Peruanas, la Universidad Privada Arzobispo Loayza y la Universidad Privada de Chiclayo.

¿Qué dijo la PAMS?

Luego de que Vásquez brindara estas declaraciones, la Peruvian American Medical Society emitió un comunicado dirigido al ministro de Salud, donde explicó que en sus 51 años de actividades asistenciales y educativas, nunca habían participado de este tipo de evaluaciones de carácter académico, ni tenían previsto hacerlo.

“Agradecemos la atención que preste a la presente y nos suscribimos en la voluntad de seguir colaborando con él desarrollando de la salud pública y la elevación del nivel académico de los profesionales de la salud”, manifestaron.

Además, aclaran que la Peruvian American Medical Society es una organización sin fines de lucro, formada en Estados Unidos por médicos peruanos y que se encuentra debidamente registrada en el Perú para realizar “actividades en el país relacionadas con la mejora de la calidad en salud de la población vulnerable y la mejora de la educación médica peruana a través de la realización de misiones médicas humanitarias en las regiones pobres del Perú”.

“Así como la realización de mesas redondas, seminarios web y actividades académicas presenciales de medicina de inscripción gratuita y libre participación para la comunidad médica, de acuerdo as sus funciones estipuladas en su estatuto cuyo ejemplar está en la Oficina General de Cooperación Internacional de vuestro ministerio”, se lee en el texto.