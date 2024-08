Familia del ‘Ingeniero bailarín’ pide ayuda económica para costear tratamiento y cadena de oración por su vida

Familia de Ingeniero bailarín pide ayuda económica para su tratamiento. Latina Noticias

Jainer Moisés Pinedo, el icónico ’Ingeniero Bailarín’ que capturó los corazones de sus seguidores con su enérgica coreografía junto a Explosión de Iquitos, atraviesa un momento crítico en su vida. Conocido por su carisma y su habilidad para alegrar a su audiencia, el artista hoy se encuenta en estado grave de salud, generando gran preocupación entre sus fanáticos y seres queridos.

Desde el 21 de julio, Pinedo ha estado recibiendo atención médica en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo, donde fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIM) el 14 de agosto. Su estado de salud se deterioró tras complicaciones derivadas de un contagio de dengue, que inicialmente parecía ser manejable, pero que pronto dio lugar a una serie de problemas graves.

El dengue se complicó con una neumonía y, tras una serie de análisis médicos, se descubrió que el artista sufre de un derrame pleural y líquido acumulado en los pulmones.

Familia de ‘Ingeniero bailarín’ pide ayuda económica para costear los gastos médicos del tiktoker.

Actualmente, el ‘Ingeniero Bailarín’ está recibiendo asistencia con un respirador artificial y lucha por salvar su vida. “En Chiclayo le comienzan a hacer el procedimiento de drenaje de los pulmones, y ayer (14 de agosto) se puso muy mal con problemas respiratorios, cerca de un paro cardíaco y lo llevaron a UCIM, Unidad de Cuidados Intermedios, para que lo den respirador artificial”, explicó César Pinedo, hermano de Jainer, a La República.

Familia de Ingeniero bailarín pide ayuda

Mientras Jainer continúa su batalla por superar esta difícil etapa de su vida, su familia permanece en alerta y pide a sus seguidores una cadena de oración por la salud de Pinedo. Además, han recurrido a los medios y redes sociales para solicitar ayuda económica para cubrir los gastos médicos y medicinas que son esenciales para la recuperación del joven ingeniero.

La preocupación por el futuro del Ingeniero Bailarín ha llevado a sus seguidores a unirse en torno a su causa, mostrando un apoyo que refleja el impacto que ha tenido en sus vidas. Son muchos los mensajes que viene recibiendo Jainer Moisés Pinedo en sus redes sociales, donde se le muestra solidaridad, cariño y deseos de pronta recuperación.

“En redes sociales se está proponiendo la colaboración de ayuda económica para el tema de medicamento, alimentación yy todoi lo que conlleva para su recuperación. Han dado un número de Yape, es del hermano César Pinedo Vargas. 935732946. Todas las personas que quieran colaborar, no solo económicamente. También piden una cadena de oración para que la recuperación del bailarín se acelere”, indicó la periodista de Latina Noticias, quien se encontraba afuera del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo cubriendo la noticia.

‘Ingeniero Bailarín’ es hospitalizado en UCIM debido a complicaciones por dengue

Ingeniero bailarín grabó video en el hospital

A pesar de su estado de salud, Jainer Moisés Pinedo logró compartir un mensaje de optimismo en sus redes sociales el pasado 1 de agosto. A través de un video publicado en Instagram, el influencer se muestra bailando al ritmo de un nuevo trend.

Aunque en el video, Pinedo señala que solo cuenta con el 20% de su energía debido a su condición, Pinedo quiso mostrar que, a pesar de ello, sigue manteniendo el espíritu positivo.

“Hace tiempo quería hacer este trend, pero no se podía. Ahora con 20% de energía se puede hacer”, indicó el ingeniero, mientras luce su bata de hospital. “Enfermo que no baila, no muere”, añadió, causando la risa y empatía de muchos de sus fans.

Jainer Moisés Pinedo quien se hizo popular por su coreografía de la canción ‘No sé', ahora lucha por su vida en un hospital de Chiclayo | Instagram