Michelle Alexander sobre realizar una serie de Christian Domínguez: “Eso es otro tipo de producción”

La reconocida productora de televisión Michelle Alexander se encuentra en un momento de gran emoción luego del reciente estreno de su nueva serie ‘Tu nombre y el mío’, inspirada en la vida del popular cantante de cumbia Deyvis Orosco. ‘Amor y Fuego’ fue en busca de ella para que comente su reciente trabajo y aprovecharon en preguntarle sobre Christian Domínguez.

La cineasta fue consultada sobre la posibilidad de realizar una serie basada en la vida de otro famoso del medio, el polémico líder de la Gran Orquesta Internacional, quien a lo largo de su carrera ha sido captado siéndole infiel a sus parejas.

"Tu nombre y el mío" telenovela dirigida por Michelle Alexander se estrena este miércoles 7 de agosto por América Tv.

Michelle Alexander sobre una serie de Christian Domínguez

El reportero del espacio de Willax, fiel a su estilo de sacar información de donde sea, la abordó a la salida del evento. Tras elogiar su trabajo, no pudo evitar lanzarle la pregunta que muchos fanáticos del entretenimiento se han hecho: ¿Sería posible ver una serie sobre la vida y escándalos de Christian Domínguez?

La respuesta de la figura de América Televisión no dejó espacio a dudas y fue clara y tajante: “¡Ay no, no! Eso es otro tipo de producción, never”, dijo entre risas. La negativa de Alexander no sorprende, aunque llama la atención por su firmeza.

Es sabido que la suegra de Ethel Pozo ya ha trabajado con el cumbiambero en el pasado, cuando el cantante interpretó a Jhonny Orosco en la exitosa serie ‘Néctar en el cielo’.

En su momento, esta producción logró captar la atención del público, en parte gracias a la presencia de Domínguez, quien se puso en la piel del fallecido líder del Grupo Néctar.

Michelle Alexander responde sobre posible serie de Christian Domínguez. | Captura/Willax/Difusión

Michelle Alexander recuerda a Christian Domínguez

Alexander aprovechó la oportunidad para recordar otros momentos de su carrera y la de Christian. Destacó, por ejemplo, que Carolina Infante, quien interpretó a la madre de Jhonny Orosco en ‘Néctar en el cielo’, también tiene un papel importante en la nueva serie ‘Tu nombre y el mío’.

Sin embargo, cuando se trata de Domínguez, la respuesta fue contundente: “Christian no, además, eso es otra época, ya cuando él hizo de Jhonny, ahora ya ha cambiado, no solo físicamente”.

La relación laboral entre Michelle Alexander y el líder de Gran Orquesta ha sido fructífera en el pasado, pero parece que no hay intenciones de continuarla en proyectos futuros.

Christian Domínguez tuvo el papel protagónico en 'Néctar en el Cielo'. | Composición

Después de su debut en 2007 con ‘Néctar en el cielo’, Domínguez volvió a trabajar con Alexander en el 2012, interpretando a Salvador Gutiérrez Huanca en ‘Mi amor, el wachimán’, otra de las producciones exitosas de Del Barrio Producciones. Su última colaboración fue en 2013, cuando interpretó a Amado en la serie ‘Cholo Powers’.

¿Michelle Alexander hará película sobre Yola Polastri?

El reconocido estilista Carlos Cacho se comunicó con el programa ‘América Hoy’, el pasado 16 de mayo, para brindar detalles sobre la delicada salud de Yola Polastri, quien en ese tiempo estaba internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Delgado tras sufrir un infarto cerebral.

Durante su intervención, el maquillador reveló que la productora Michelle Alexander estaba planificando una película biográfica en honor a la popular ‘Chica de la tele’, la icónica animadora infantil peruana.

Este reveló que a finales de abril, la productora le solicitó el contacto de Polastri con la intención de discutir el proyecto cinematográfico. Sin embargo, tras varios intentos fallidos de comunicación, él se preocupó por su amiga.

Michelle Alexander

Fue entonces cuando Patty Loyola le informó que Yola había sufrido una caída en las escaleras de su casa, lo que le ocasionó diversas lesiones, incluyendo problemas de visión y dificultades para caminar. “Me dijo que se golpeó la pierna y que no podía caminar, que perdió un poco la visión, que se había mareado, que estaba fastidiada y que su celular lo iba a cambiar porque no le gustaba”, recordó Cacho.