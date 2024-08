Patricia Chirinos se pronuncia luego de agresión en Barranco: “Es solo una anécdota más”

-crédito Composición - Infobae/Renato Silva

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter, luego de haber sufrido una agresión en un bar de Barranco.

“En mi vida política he enfrentado de todo, y lo de ayer en Barranco es solo una anécdota más: un pequeño grupo de desadaptados me agredieron verbalmente y hasta me arrojaron un vaso de vidrio. La violencia no debe tener cabida en nuestra democracia. Estos incidentes solo fortalecen mi compromiso de seguir adelante. En una democracia, es vital escuchar todas las voces, incluso las críticas más duras. Gracias por su apoyo y solidaridad”, se lee en la publicación.

“Gracias por su apoyo y solidaridad. ¡Seguimos con más fuerza, trabajando para construir un Perú mejor, sin divisiones!”, agregó.

Su grupo parlamentario se solidarizó con ella, por medio de sus redes sociales. “Desde Avanza País rechazamos firmemente cualquier forma de agresión como mecanismo para manifestar discrepancias o descontentos. Por ello, nos solidarizamos con la congresista, ante las agresiones que recibió el día de ayer”, manifestaron.

Uno de los miembros de la bancada, Alejandro Cavero, también expresó su apoyo con su colega “por los ataques y hostigamiento que ha recibido”.

“Todavía les duele que haya enfrentado a Pedro Castillo como pocos lo hicieron en su momento. En democracia podemos discrepar, pero debemos mantener la tolerancia”, manifestó.

Otros legisladores que rechazaron lo sucedido fueron Karol Paredes, de Acción Popular, Norma Yarrow, de Renovación Popular, y Vivian Olivos, de Fuerza Popular.

Por su parte, la expresidenta del Parlamento y presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, aseveró que en este “contexto en que a los ciudadanos nos han quitado todas las posibilidades de actuar institucionalmente contra la clase política corrupta, la sanción moral es una de las acciones más importantes que nos toca emprender”. “Que no se sientan impunes, porque así vamos a responder”, añadió.

¿Qué pasó en Barranco?

En vídeos compartidos en redes sociales, se puede ver cómo un grupo de comensales que se encontraban en La Noche de Barranco, insultaron a Chirinos, y le exigieron que se retire. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, de este domingo 4 de agosto.

Después, una persona tiró un vaso de vidrio que se rompió cerca de la parlamentaria. A su lado habría estado el también legislador, Luis Aragón, de Acción Popular. Cuando fue forzada a salir del lugar, la representante del Callao respondió enseñando el dedo medio.

Cuestionamientos a Chirinos

La parlamentaria, a mediados de mayo, solicitó una licencia durante su semana de representación para asistir a un evento de Vox, una agrupación española de ultraderecha, en el Palacio de Vistalegre, en Madrid.

De acuerdo con el diario La República, por ello no pudo reunirse con sus votantes de su circunscripción. Chirinos renunció al monto que asigna el Legislativo para estas actividades, que asciende a S/2.800

la congresista, para justificar su asistencia, afirmó que su participación no guardaba relación oficial con Vox y que sus gastos fueron costeados con su propio dinero.

En fotos publicadas en Facebook, entre 21 y el 22 de mayo, se puede ver a la representante del Callao no solo en el evento de la agrupación ultraconservadora, sino también en una lujosa cena y en una cata de vinos en Mariela’s Restaurant, ubicado en Madrid.

A modos de respuesta, su despacho indicó que viajó a España por motivos personales, ya que su hija reside allí: “No fue a ningún evento en representación del Congreso. Por eso pidió licencia y ella costeó sus gastos. Su semana de representación no solo lo hace en la semana señalada, ella cumple esa función todo el año”, precisaron.