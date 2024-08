‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy miércoles 31 de julio

¿Qué pasó en el programa del 30 de julio?

Magaly Medina empezó su programa hablando sobre las imágenes que había promocionado horas antes, en el que aparece Christian Domínguez besando a Karla Tarazona. La conductora no dudó en criticar a la figura de Panamericana Televisión, asegurando que no puede considerarse una mujer empoderada por aparecer con su ex, la que la engañó, en una situación cariñosa.