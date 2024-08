El 73 % de los peruanos afirmó no haber recibido un aumento, según informe

¿Cuántos peruanos recibieron un aumento en el año? (Freepik)

El mercado laboral peruano no inspira confianza entre los especialistas. Además de su alta tasa de informalidad, un estudio realizado por el portal de empleo Bumeran anunció que el Perú será el país de América Latina con más despidos efectuados durante el segundo semestre del año. El panorama tampoco es positivo para aquellos que no pierdan su trabajo, pues lo más probable es que no perciban aumento salarial alguno, ni siquiera una actualización por inflación.

El estudio Salarios y contrataciones, realizado a miles de trabajadores en diferentes países de la región como Argentina, Chile, Ecuador y Panamá durante los primeros seis meses del año, es un buen indicador para medir los avances salariales en los países americanos. Según las cifras registradas en el semestre, el 73 % de los trabajadores peruanos reconoció no haber recibido un aumento en su aumento mensual. En esta categoría se encuentran tanto los trabajadores que mantuvieron su salario como aquellos que fueron destituidos de sus centros de trabajo.

Del 27 % de los empleados peruanos encuestados que afirmaron haber recibido un aumento en su remuneración mensual, apenas el 71 % consideró que fue un incremento salarial beneficioso y real. Por su parte, el 18 % de ellos indicó que el aumento en su salario fue apenas una actualización debido a la realidad inflacionaria y el 11 % restante señaló que se trató por ambos motivos.

Solo el 27 % de peruanos encuestados afirmó haber percibido una mejora en su sueldo. (Freepik)

Incremento del salario en países de América Latina

De los cinco países, solo los encuestados argentinos presentaron mejores resultados que los peruanos. De acuerdo a las cifras obtenidas, el 65 % no consiguió un aumento en su salario mensual. Es decir, el 35 % de los encuestados afirmó haber obtenido una mejora en su sueldo, a diferencia de los peruanos, cuya cifra desciende hasta el 27 %.

En el caso de otro país del sur americano, Chile, el porcentaje de trabajadores que afirmó haber obtenido una mejora en su remuneración mensual fue del 25 %. Esto significa que tres de cada cuatro chilenos no solo no vieron mejora alguna en sus cuentas, sino que además pudieron ser despedidos. Vale precisar que el 77 % de los especialistas en las áreas de recursos humanos en Chile confesaron haber realizado despidos en sus organizaciones en los primeros seis meses del año.

Apenas el 16 % de los trabajadores afirmó haber obtenido un ascenso. (Freepik)

En Panamá, casi ocho de cada diez trabajadores no obtuvieron un aumento. Apenas el 21 % de los encuestados consiguió una mejora en su salario. En Ecuador, el panorama fue incluso peor: el 83 % de trabajadores que participaron en la encuesta de Bumeran no vieron una alteración positiva en su salario.

Ascensos en las empresas americanas

Casi ningún trabajador encuestado fue ascendido a un mejor puesto de trabajo en su respectiva organización. En el Perú, apenas el 16 % de los trabajadores afirmó haber obtenido un ascenso. Esto fue, sin embargo, el doble que en el país vecino: solo el 8 % de trabajadores chilenos encuestados reconoció un crecimiento laboral en su empresa. Mientras tanto, en Argentina, Panamá y Ecuador, el porcentaje de trabajadores que recibieron un ascenso laboral en los primeros seis meses del año fue del 7 %.