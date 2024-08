Cajamarca: graban a policías ebrios en comisaría al lado de patrullero y con armas reglamentarias

En el video aparecen dos efectivos policiales abrazados y con signos de haber bebido alcohol. También pudo verse a un tercer policía. (El Nuevo Diario)

Tres policías fueron registrados en la comisaría de Tembladera, provincia de Contumazá, en Cajamarca. Dos de ellos evidenciaban estar bajo los efectos del alcohol.

En un video registrado por El Nuevo Diario, se observa que dos efectivos policiales se encuentran abrazándose y casi a punto de caerse. Ambos portaban armas reglamentarias y se encontraban al lado de una camioneta de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Se ve también que su colega se acerca para abrir la puerta del piloto del vehículo.

Dos efectivos policiales fueron registrados en estado de ebriedad en comisaría de Cajamarca.

Un incidente similar se reportó en abril de 2024, en Cajamarca. En un video difundido por el periodista cajamarquino Jaime Herrera, se observa a un ciudadano reclamando a unos agentes de policía, diciendo: “Me estás metiendo bala. Encima estás borracho”. Uno de los policías, que lleva un abrigo con cinta reflectiva, responde: “Mira ‘chato’, aquí nadie está borracho. Tú estás borracho”.

Tras esta confrontación inicial, un segundo agente se acerca al ciudadano con las manos detrás de la espalda y le pregunta qué sucedió, avanzando hacia él mientras el hombre que graba retrocede. En ese momento, el ciudadano decide correr para protegerse de los supuestos agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), aparentemente en estado de ebriedad, y se escuchan al menos siete disparos en el lugar, según lo registrado en el video.

Durante la persecución, los agentes se acercan al ciudadano. Uno de los oficiales, con una chompa gris, sigue disparando mientras discute e insulta al hombre que continúa grabando con su celular. Uno de los disparos parece haber alcanzado el pie de la víctima, quien grita de dolor: “¡Mi pie! ¡Vecinos!”, mientras se aleja de los agentes. Uno de los policías dice: “Dale en el cuerpo, mátalo (...) Dale a ese conch*sumare, dale, dale (...) mátalo”.

Uno de los agentes, consciente de haberle disparado en el pie, le dice: “Te vas, mierda, a la posta, ¿ya?”. Sin embargo, sigue disparando y no se detiene, a pesar de que la víctima le advierte que lo está grabando con su celular. “Todo grabado. Me has disparado en el pie. Te he grabado. Estás en problemas. Tú piensas que no lo sé”. Uno de los oficiales le pide ver la herida causada por la bala.

Arrestan a policías que traficaban armamento en frontera

Cuatro policías peruanos en servicio activo fueron detenidos el domingo 28 de julio por traficar armas en la frontera con Ecuador, un país que enfrenta un conflicto armado interno con 22 bandas criminales, según el presidente Daniel Noboa, debido al aumento de la violencia y sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Fuente: Policía Ecuador/@PoliciaEcuador

La policía ecuatoriana informó, a través de un comunicado en X (anteriormente Twitter), que el operativo incluyó dos allanamientos en Huaquillas, en la provincia de El Oro, y resultó en la detención de nueve personas, ocho de ellas extranjeras y una ecuatoriana. Según las autoridades, los involucrados vendían armas de fuego, incluidos fusiles y pistolas, por “altas sumas de dinero” en Ecuador.

Los agentes peruanos detenidos no han sido identificados, y el Ministerio del Interior de Perú no ha hecho comentarios al respecto. En enero pasado, el general Víctor Herrera, jefe policial de Guayaquil, reveló que las armas y explosivos utilizados en el ataque al canal TC Televisión de Ecuador, realizado por un comando armado que tomó rehenes durante una transmisión en vivo, eran de origen peruano.

Según un informe de Ojo Público, los fusiles de asalto y granadas tenían sellos de las Fuerzas Armadas del Perú, y los explosivos, producidos por la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército de Perú (FAME), estaban destinados principalmente a la minería.

El ataque fue llevado a cabo por la banda ‘Los Tiguerones’, una rama de ‘Los Choneros’, un grupo narcotraficante que se ha convertido en una poderosa pandilla carcelaria. Esta organización, liderada por Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’, asesinado en 2020, se expandió a Lima desde 2022, disputando el control territorial del microtráfico de drogas con bandas locales y el Tren de Aragua.