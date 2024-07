Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz recrean receta de ‘El Gran Chef Famosos’ para celebrar triunfo de temporada

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz recrearon una receta de 'El Gran Chef Famosos' | Instagram/@yacoturco

Natalie Vértiz no pudo acompañar a Yaco Eskenazi en la final de la octava temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, pero encontró una forma especial de festejar el triunfo de su esposo. La modelo peruana participó en la última edición de ‘Yacomimos’, un segmento donde el conductor de TV comparte recetas y momentos culinarios con sus seguidores.

En esta ocasión, la presentadora de ‘Estás en Todas’ hizo su mejor esfuerzo para preparar unas bombas de pollo acompañadas de un arroz a las finas hierbas, siguiendo la receta exacta que utilizó en ‘El Gran Chef Famosos’.

Durante la preparación, Yaco Eskenazi mostró su emoción por compartir la cocina con la madre de sus hijos y le enseñó todos los tips que aprendió durante su paso por el programa gastronómico de Latina TV, conocimientos que fueron clave para obtener la victoria sobre Santiago Suárez.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz cocinaron juntos frente a cámaras.

“Mira cómo lo hago yo, es que estoy acostumbrado a un ritmo culinario rápido”, mencionó el también actor.

El desenvolvimiento de Yaco Eskenazi en la cocina dejó impresionada a Natalie Vértiz. “Te juro que nunca había comido un arroz tan rico en mi vida. Te felicito, mi amor, eres todo un chef, me encantó”, expresó la modelo luego de probar el plato ya servido, visiblemente impactada por las nuevas habilidades de su esposo.

Natalie Vértiz quedó impresionada por el talento culinario de Yaco Eskenazi.

Yaco Eskenazi explica la ausencia de su familia

Durante su participación en el programa ‘Arriba mi Gente’, Yaco Eskenazi explicó por qué su familia no estuvo presente en la final. Mencionó que Natalie Vértiz, su esposa, no pudo asistir debido a un contrato de exclusividad con América TV, lo que le impide aparecer en otras televisoras. “Mi esposa trabaja en otro canal y no le iban a dar permiso”, manifestó.

En cuanto a la ausencia de su madre y hermana, Eskenazi indicó que fue una decisión personal. Prefirió no tenerlas allí debido a la tensión del momento y al deseo de vivirlo solo. “A mi mamá no le gustan las apariciones en televisión y no quería pedirle a la nana que trajera a mis hijos. No quería estar solo con mi hermana”, añadió.

Yaco Eskenazi se coronó como ganador de 'El Gran Chef Famosos'. (Latina)

También mencionó que no deseaba la presencia de sus hijos en el programa por el estrés y la incertidumbre de no saber cómo manejaría la situación si perdía la competencia. “Es un momento muy estresante y difícil. Quería estar tranquilo y no tener a mis hijos allí viendo si ganaba o perdía. Lo quería asumir solo. Si no era un momento grato, no quería ver la cara de mis hijos. Solo quería afrontarlo por mí mismo”, concluyó el ganador de ‘El Gran Chef Famosos’.

¿Qué dijo Natalie Vértiz sobre su victoria?

Aunque Natalie Vértiz mantiene un acuerdo de exclusividad con América TV por ser conductora del espacio ‘Estás en Todas’, la modelo peruano no se aguantó las ganas de felicitar a su esposo por haber ganado el concurso culinario de Latina TV.

“El mejor chef y papacito. Aunque esté lejos, sabes que siempre estamos juntos en (sticker de corazón). Felicidades, mi amor, te mereces eso y más”, escribió Natalie Vértiz en una foto donde se ve al exfutbolista junto a sus dos hijos.

Natalie Vértiz felicitó a Yaco Eskenazi por haber ganado la octava temporada de 'El Gran Chef Famosos'.

En respuesta, Yaco Eskenazi agradeció a Natalie Vértiz por todo el apoyo brindado durante la competencia con la crianza de sus pequeños. “Ella ha sido mi soporte, durante todo estos meses me ha ayudado mucho. Han sido dos meses y medio y se ha encargado de llevar a mis hijos al colegio, se ha ocupado sola de la casa y todo. Si no fuera por ella, yo no tendría la tranquilidad de cocinar y competir”, explicó en ‘Arriba Mi Gente’.