Yahaira Plasencia anuncia fuertes dolores en las rodillas, y revela posibles motivos: “Me duele”

Yahaira Plasencia anuncia tener fuertes dolores en las rodillas, y revela posibles motivos. (@yahairaplasenciatiktok)

Fuertes declaraciones. La salsera Yahaira Plasencia, conocida por su talento y carisma en el escenario, ha demostrado una vez más que también tiene un gran sentido del humor. En un reciente video compartido en su cuenta de TikTok, la ‘Patrona’ preocupó a sus fans al revelar que está sufriendo de fuertes dolores en la rodilla y que padece intensas dolencias en las articulaciones, sugiriendo un posible problema crónico.

El video, que rápidamente se volvió viral en la citada red social, muestra a la engreída de Sergio George riéndose de sí misma mientras habla de su dolor. “De verdad no entiendo por qué me duele tanto jajaja. No es broma, si me duele. ¿Alguna recomendación?”, expresó la cantante con una mezcla de humor y sinceridad. Incluso, esta situación que padece la relacionó con su enérgica interpretación del famoso baile ‘Mueve el Toto’ en 2016.

Según la salsera, los intensos movimientos de la coreografía de ‘Mueve el Toto’, popularizada por Yahaira hace unos años, son conocidos por exigir mucho de las rodillas. En un video, la artista reflexiona sobre cómo esas demandas físicas podrían haberle afectado con el tiempo. Al compartir extractos de algunas de sus presentaciones, reconoce que su dedicación al baile podría estar detrás de sus molestias actuales.

Yahaira Plasencia anuncia tener fuertes dolores en las rodillas, y revela posibles motivos. (@yahairaplasenciatiktok)

Ante ello, sus seguidores, preocupados por su bienestar, no tardaron en llenar los comentarios con sugerencias y palabras de apoyo. “Yahaira, cuídate mucho. Tu salud es lo primero”, “Eres una guerrera, esperamos que te recuperes pronto”, y “¡Eres la mejor, Yaha! Gracias por siempre hacernos reír”.

“Eres tan hermosa y talentosa, no sé cómo en Perú no te valoran”, “Ni llegas a los 30 y ya te duele. A mí también me duele y eso que tengo 34″, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Eso no queda ahí, pues algunos de sus fieles seguidores recomendaron ejercicios de fortalecimiento y estiramientos específicos para la rodilla, mientras que otros sugirieron visitar a un especialista para una evaluación más detallada. “Anda al quiropráctico”, “Tienes que ir a terapias”, “Anda al médico”, “Toma colágeno, eso te va a ayudar”, “Yahita bailas, que lo bailado, nadie te lo quita”, “Unas vitaminas, y regresarás por todo lo alto”, fueron otros comentarios.

Yahaira Plasencia anuncia tener fuertes dolores en las rodillas, y revela posibles motivos. (@yahairaplasenciatiktok)

Yahaira Plasencia anuncia tener fuertes dolores en las rodillas, y revela posibles motivos. (@yahairaplasenciatiktok)

Yahaira Plasencia y la vez que anunció dolencias en los riñones

Vale indicar que, esta no es la primera vez que Yahaira Plasencia utiliza sus plataformas de redes sociales para compartir aspectos personales de su vida, mostrando una faceta más humana y accesible a sus seguidores. En marzo del presente año, la salsera contó que sufrió una infección urinaria y renal, pues ella desde hace algunos años presenta un problema en los riñones, por lo que al usar ciertas vestimentas y tacones le hacen daño.

“Hola, amigos. ¿Cómo están? Bueno, me comunico por aquí. Todo el día he estado en cama, con antibióticos, con pastillas. Gracias por todos sus mensajitos y aún estoy media maluca. No me siento bien del todo… con el cuerpo medio, mal en general”, informó. “Yo tengo un problema en los riñones desde hace cinco años, más o menos, fui operada de emergencia en el 2020, entonces, cualquier malestar en esta zona, ya sea por usar determinado vestuario o tacones, me puede causar problemas. El domingo pasado ya me sentía mal, me hice unos análisis, y tuve una infección renal y urinaria”, dijo la salsera en aquella oportunidad.

“Ya estoy mucho mejor, esta no es una enfermedad grave, pero sí era necesario que descanse, así que descansé toda la semana, solo asistí a los ensayos de ‘La Gran Estrella’ porque las reinas tenemos un show espectacular este sábado, y a otra reunión que no podía faltar”, finalizó.

Yahaira Plasencia cuenta que vivió susto por explosión en su edificio.