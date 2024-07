Paco Bazán lamenta haber perdido la amistad de Magaly Medina tras defender a Paolo Guerrero: “No debí hacer eso”

Paco Bazán arrepentido y Erick Delgado le da la razón a Magaly Medina. Ni loco ni santo

En medio de una tensa emisión del programa “Ni loco, ni santo”, Paco Bazán se mostró avergonzado y arrepentido de haber perdido la amistad de Magaly Medina tras defender al futbolista Paolo Guerrero. Durante el espacio, su compañero de conducción, Erick Delgado, no dudó en lanzarle duras críticas e incluso calificarlo de “payaso de carnaval”.

Todo empezó cuando Paco Bazán se mostró indignado por la supuesta pérdida de seguridad personal de Paolo Guerrero por un día. Esto provocó el enfado de Magaly Medina, quien en su programa, indicó que no puede creer que le moleste tanto la situación de una persona y no de miles de ciudadanos que tienen que vivir en medio de la delincuencia.

“¿Qué dices de todos los días niños a los que les roban celulares, los golpean y los matan en las calles? ¿Qué dicen de aquellos hombres y mujeres que mueren todos los días por quitarles 100 soles de la billetera? ¿Qué me dices de aquellos emprendedores que tienen que cerrar sus negocios porque no quieren pagar cupos de las bandas criminales? Y tú te indignas porque al señorito Paolo Guerrero le quitaron la seguridad. Pues que aprenda como los machos, como los peruanos”, dijo muy molesta.

Eso no fue todo, Medina aseguró que Paco Bazán no volvería a pisar su set hasta que se retracte. “Paco, rectifícate. No lo inviten en un buen tiempo, está castigado, que se ubique. Hay que tener más noción de la realidad, ya parece doña Peta”, sentenció.

La respuesta de Paco Bazán

En la emisión de Ni loco ni santo, Paco Bazán tuvo que soportar las burlas de su compañero Erick Delgado. Muy apenado, admitió que su defensa a Paolo Guerrero quizás no fue apropiada dadas las circunstancias del país, donde la inseguridad es un problema constante para muchos peruanos que no pueden costearse servicio de seguridad privado.

“No debí hacer eso. (...) Tiene razón Magaly, no por metete, le doy toda la razón al cien por ciento. Vivimos en un país (inseguro), como lo decía Beto Ortiz. Tiene razón, pero ese no es el contexto en el que lo dije. Yo estaba hablando de un tema de fútbol, haciendo un análisis profundo de cómo se está manejando las cosas hasta ese momento”, explicó Bazán.

Con un tono de arrepentimiento, Bazán dejó en claro que su intención no era entrar en conflictos personales, y resaltó su deseo de reconciliarse con Magaly Medina. Incluso, aseguró que le enviaría rosas y tulipanes como un gesto de paz, buscando restaurar su relación con la conductora.

En otro momento, culpó a Patrick Llamo, productor de Magaly Medina, por la mala interpretación de sus declaraciones. Para el periodista deportivo, su madrina solo escuchó la parte más polémica y no lo dicho minutos antes.

Paco Bazán indicó que buscará la forma de amistarse de Magaly Medina.

Erick Delgado llama “payaso de carnaval” a Paco Bazán

Mientras se reproducía el video de Magaly Medina recriminando a Bazán, Erick Delgado no disimuló su satisfacción y apoyó abiertamente la postura de la conductora.

“Bien hecho, la madrina está muy bien, eso te pasa por ser tremendo... le pasaste la brocha de arriba a abajo (a Paolo Guerrero), por sapo. Muy bien la madrina esta vez. Eso te pasa por metiche, que tal metete, eso le pasa por sapo. Todavía se pone serio, es un payaso de carnaval”, sentenció el exarquero entre risas.

Delgado continuó reprochando a Bazán, indicando que por metiche y chismoso, había perdido la amistad de su madrina, sugiriendo con ironía que pidiera disculpas enviando rosas y tulipanes a Magaly Medina. Detalle que aceptó hacer Paco.

Erick Delgado celebra que Magaly Medina haya castigado a Paco Bazán