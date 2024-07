Magaly Medina amenaza a Paco Bazán por defender a Paolo Guerrero: “Rectifícate, no lo inviten al programa”

Magaly Medina molesta con Paco Bazán por defender a Paolo Guerrero. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. La conductora Magaly Medina sorprendió a más de uno al decirdir vetar a Paco Bazán de su programa Magaly TV La Firme, después de que el comentarista mostrara indignación por la supuesta falta de seguridad que la Universidad César Vallejo (UCV) habría retirado a Paolo Guerrero en Trujillo.

En una reacción airada, Medina expresó su sorpresa y descontento por la defensa ferviente de su ‘ahijado’ hacia Guerrero, cuestionando la prioridad que se le da a la seguridad a él y a su familia, en contraste con la realidad de los peruanos comunes. “¡Alerta mundial de peligro! A Paolo le quitaron 24 horas la seguridad en Trujillo ¡Indignación!”, se quejó Magaly, subrayando que la indignación debería enfocarse en los problemas de seguridad que afectan a la mayoría de los ciudadanos.

Magaly criticó a Bazán por su falta de perspectiva, recordándole que el país enfrenta serios problemas de seguridad que afectan a millones de peruanos. “No puedo creer que estés indignado por eso. ¿Qué hay de los 33 millones de peruanos que estamos sin seguridad, a expensas de los criminales?”, cuestionó la conductora, resaltando la disparidad entre la situación de Guerrero y la de la población general.

Magaly Medina molesta con Paco Bazán por defender a Paolo Guerrero. (Captura: Magaly TV La Firme)

“¿Qué dices de todos los días niños a los que les roban celulares, los golpean y los matan en las calles? ¿Qué dicen de aquellos hombres y mujeres que mueren todos los días por quitarles 100 soles de la billetera? ¿Qué me dices de aquellos emprendedores que tienen que cerrar sus negocios porque no quieren pagar cupos de las bandas criminales? Y tú te indignas porque al señorito Paolo Guerrero le quitaron la seguridad. Pues que aprenda como los machos, como los peruanos”, mencionó indignada.

Por otro lado, la conductora también sugirió que Paolo Guerrero debería asumir los costos de su propia seguridad, en lugar de depender de otros para su protección. “Tú también eres un privilegiado, que no tienes que tomar el Metropolitano exponiéndote a que te bolsiqueen. Los que podemos nos pagamos nuestra seguridad. Me pagué la seguridad, ¿No? Ni seguridad. Pero no soy de las que va a reclamar, no tenemos derecho a reclamar”, le indicó Magaly a Paco Bazán.

Finalmente, Magaly concluyó que Paco debía reflexionar sobre su postura y anunció que no será invitado a su programa en un futuro cercano, y antes de hacerlo tendrá que disculparse. “Paco, rectifícate. No lo inviten en un buen tiempo, está castigado, que se ubique. Hay que tener más noción de la realidad, ya parece doña Peta,” dijo la comunicadora, dejando claro que la prioridad de su programa es mantener un enfoque en la realidad social del país.

Magaly Medina molesta con Paco Bazán por defender a Paolo Guerrero. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina explica comunicado de UCV para Paolo Guerrero

Hace poco, la periodista Magaly Medina abordó el comunicado emitido por el club Universidad César Vallejo (UCV) respecto a la salida anticipada de Paolo Guerrero. Según Medina, el club detalló en el comunicado que la salida del futbolista a mitad de campeonato ha tenido un impacto económico significativo en la institución, ya que Guerrero había firmado un contrato por un año y su partida afectó la taquilla, así como los acuerdos con sponsors y auspiciadores.

“Pero ya lo dijeron clarito, ya le han pasado a Paolo Guerrero todo lo que sería la afectación económica al club, que si lo hay porque él jugó por un año, están a mitad de campeonato, no ha jugado. Eso es afectación para la taquilla, es afectación con los sponsors, los auspiciadores, todo aquel que invirtió pensando que él se quedaba todo un año. Entonces, esa penalidad contractual se la van a pasar él. ¿De cuánto será? No lo sabemos”, comentó Medina.

Además, la conductora añadió que el club enfrenta problemas adicionales relacionados con las viviendas alquiladas para Guerrero y su familia. Según Medina, UCV había pagado solo cuatro meses de un contrato anual para una casa que ahora está desocupada, y el propietario está exigiendo el pago completo. Asimismo, otra casa alquilada en Trujillo también está generando reclamaciones por parte del arrendador, quien demanda el pago íntegro del año.

La situación con Paolo Guerrero no solo ha afectado la economía del club, sino que también ha generado complicaciones logísticas y legales que UCV deberá manejar en los próximos meses.

Miguel Mostto tuvo una firme y ácida crítica contra Paolo Guerrero por seguir en la selección peruana. - créditos: REUTERS