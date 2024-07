Pedro Loli enfrenta acusaciones de doble relación sentimental: ambas hablaron por teléfono y exponen sus engaños

Pedro Loli enfrenta graves acusaciones de doble relación sentimental. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes revelaciones. El cantante de cumbia Pedro Loli ha sido expuesto nuevamente por su deslealtad. Esta vez, el artista no solo le fue infiel a su expareja, sino que se expuso que tenía una segunda relación. En un reciente informe de ‘Magaly TV La Firme’ del 18 de julio, se reveló cómo el cumbiambero ha estado jugando con dos jóvenes al mismo tiempo.

Según la nota de Magaly Medina, el artista estuvo manteniendo relaciones paralelas con su ex, Nataly Sánchez, y una joven llamada Macarena de la Cruz. Según Nataly relató que hace poco habían retomado su relación y que recientemente viajaron juntos a Tarapoto, donde compartieron tiempo con la familia de ella y realizaron actividades de pareja.

“Fuimos juntos, dormimos juntos. En mi casa estuvimos con mi familia, con mi mamá. Tenemos un terreno juntos. Fuimos a sembrar plantas como si estuviéramos. Es más, en el concierto que él hizo me dedicaba canciones”, comentó la empresaria. Además, mencionó con pena como Pedro le dedicaba varias canciones durante un concierto en Lamas.

Por su parte, Macarena de la Cruz narró que ha estado saliendo con Loli por casi dos meses y que se ven casi a diario. “Nuestra relación incluye besos, abrazos y algo más”, confesó. Al enterarse de la otra relación de Pedro, la joven empresaria quedó sorprendida y decepcionada. “Me dejas fría, no sabría qué decirte, él me dijo que no tiene nada con Naty”, expresó.

Ambas se enfrentaron por teléfono

Lo peor vino después, y es que la periodista de ‘Magaly TV La Firme’ conectó a ambas mujeres, quienes descubrieron que Pedro Loli las veía el mismo día y que su madre conocía a ambas. Las jóvenes decidieron hablar abiertamente y compartir cómo fueron engañadas para salir con el cantante simultáneamente, revelando detalles de sus relaciones.

“Asumo que a ti te ve en las noches, porque cada vez que viene de viaje casi se pasa todo el día conmigo. Supe que tuvo que ir a un viaje a Lama por un contrato que ellos ya tenían, que él viajó a la mañana y regresó al día siguiente. Entonces, y eso, y que me dijo que tenían cosas que finiquitar ahí y ya.”, comentó Macarena a Nataly.

“Me sorprende que me digas que Naty va al fútbol porque, o sea, yo también he ido al fútbol, que más te puedo decir, no que la señorita me llame o llámala ahorita si quieres y de una vez que esto se aclare, ¿no?, aló Naty”, se escucha decir a De la Cruz.

Nataly reveló le había regalado una cadenita a Pedro: “Siempre está pendiente, así como yo también soy pendiente de él, ¿no? Así como cuando falleció su papá y yo le pude regalar una cadenita que no sé si tú se la habrás visto”, dijo la expareja. La respuesta de Macarena fue inmediata: " Sí, y se lo pregunté y me dijo que se lo había hecho el joyero del ‘Grupo 5′”, diciendo que era un encargo especial.

Además, ambas descubrieron que durante el ‘Día de la Madre’, Pedro las había visto a ambas en diferentes momentos del día. “Estuvo conmigo hasta la 1:30 de la tarde”, dijo Macarena. “Luego llevamos a cenar a su mamá”, agregó Nataly.

Finalmente, Nataly contó que fue a recoger a Pedro a las 10 de la noche antes de viajar juntos a Tarapoto, dejando fría a Macarena, quien dijo que se fue de la casa de Loli a las 8:30 de la noche, solo hora y media antes.

